200 MP Kameralı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

Büyük bir merakla beklenen Android telefon Honor 500 tanıtıldı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya kapasitesi başta olmak üzere son derece etkileyici özelliklerle birlikte gelen cihaz, zarif tasarımıyla da tüm gözleri üzerinde toplamayı başarıyor.

Honor 500 Özellikleri

Ekran Boyutu: 6.7 inç

6.7 inç Ekran Teknolojisi: OLED

OLED Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2736

1268 x 2736 Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz PWM Karartma: 3840Hz

3840Hz Maksimum Parlaklık: 6000 nit

6000 nit İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)

Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm) GPU: Adreno 825

Adreno 825 RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5

12 GB / 16 GB LPDDR5 Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0

Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 Batarya Kapasitesi: 8000 mAh

8000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W Arka Kameralar: 200 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2)

200 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2) Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

50 MP (f/2.0) Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, Bluetooth 6.0, USB Type-C, NFC Desteği

Honor 500, 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1268 x 2736 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. OLED ekran sayesinde yüksek kontrast ve canlı renkler elde edilirken yüksek yenileme hızı ise hızlı kaydırma yaparken daha akıcı bir görüntü sağlıyor.

Cihazda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ve Adreno 825 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Honor 400'de ise işlemci olarak Snapdragon 7 Gen 3 tercih edilmişti.

Telefon, 12 GB ve 16 GB LPDDR5 RAM seçeneklerini sunuyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşılıyor. Telefonunda çok fazla yüksek kaliteli video ve fotoğraf barındırmayacak, yüksek boyutlu uygulamalar kullanmayacak kişiler için 256 GB depolama ideal olabilir. Bulut depolama hizmetleri gibi çözümlere başvurmaktan yana birisi değilseniz 512 GB seçeneğini tercih edebilirsiniz.

Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile gelen telefon, 8000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz, çift SIM desteği, Bluetooth 6.0, USB Type-C ve NFC desteğine de sahip. NFC özeliği sayesinde oldukça kolay bir şekilde cihaz eşleştirme, veri paylaşımı, temassız ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.

Honor 500 Fiyatı