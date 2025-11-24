200 MP Kameralı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası
Honor 500'ün tanıtımı gerçekleştirildi. Şık tasarımıyla dikkat çeken telefon, 120Hz yenileme hızı, 8000 mAh batarya kapasitesi ve dahasını sunuyor.
⚡ Önemli Bilgiler
- Honor 500 için 2699 yuan (16 bin 136 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.
- Telefon, 8000 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj desteği sunuyor.
- Cihaz, 12 GB ve 16 GB RAM seçenekleri ile geliyor.
Büyük bir merakla beklenen Android telefon Honor 500 tanıtıldı. Bununla birlikte cihazın bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazandı. Yüksek yenileme hızı ve dev batarya kapasitesi başta olmak üzere son derece etkileyici özelliklerle birlikte gelen cihaz, zarif tasarımıyla da tüm gözleri üzerinde toplamayı başarıyor.
Honor 500 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.7 inç
- Ekran Teknolojisi: OLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1268 x 2736
- Yenileme Hızı: 120Hz
- PWM Karartma: 3840Hz
- Maksimum Parlaklık: 6000 nit
- İşlemci: Snapdragon 8s Gen 4 (4 nm)
- GPU: Adreno 825
- RAM: 12 GB / 16 GB LPDDR5
- Depolama Seçenekleri: 256 GB / 512 GB
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı MagicOS 10.0
- Batarya Kapasitesi: 8000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kameralar: 200 MP (f/1.9) + 12 MP (f/2.2)
- Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)
- Bağlantı Özellikleri: Çift SIM, Bluetooth 6.0, USB Type-C, NFC Desteği
Honor 500, 6.7 inç ekran büyüklüğüne sahip. OLED ekran üzerinde 1268 x 2736 çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3840Hz yüksek frekanslı PWM karartma ve 6000 nit maksimum parlaklık sunuyor. OLED ekran sayesinde yüksek kontrast ve canlı renkler elde edilirken yüksek yenileme hızı ise hızlı kaydırma yaparken daha akıcı bir görüntü sağlıyor.
Cihazda Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi ve Adreno 825 GPU bulunuyor. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide bir adet 3.21 GHz Cortex-X4, üç adet 3.0 GHz Cortex-A720, iki adet 2.8 GHz Cortex-A720 ve iki adet 2.0 GHz Cortex-A720 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek yer alıyor. Honor 400'de ise işlemci olarak Snapdragon 7 Gen 3 tercih edilmişti.
Telefon, 12 GB ve 16 GB LPDDR5 RAM seçeneklerini sunuyor. Depolama tarafında ise kullanıcıları 256 GB ve 512 GB seçenekleri karşılıyor. Telefonunda çok fazla yüksek kaliteli video ve fotoğraf barındırmayacak, yüksek boyutlu uygulamalar kullanmayacak kişiler için 256 GB depolama ideal olabilir. Bulut depolama hizmetleri gibi çözümlere başvurmaktan yana birisi değilseniz 512 GB seçeneğini tercih edebilirsiniz.
Android 16 tabanlı MagicOS 10.0 ile gelen telefon, 8000 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Bununla birlikte 80W hızlı şarj desteği sunuyor. Cihaz, çift SIM desteği, Bluetooth 6.0, USB Type-C ve NFC desteğine de sahip. NFC özeliği sayesinde oldukça kolay bir şekilde cihaz eşleştirme, veri paylaşımı, temassız ödeme gibi işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz.
Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip kamera mevcut.
Honor 500 Fiyatı
- 12 GB RAM + 256 GB depolama: 2699 yuan (16 bin 136 TL)
- 12 GB RAM + 512 GB depolama: 2999 yuan (17 bin 930 TL)
- 16 GB RAM + 512 GB depolama: 3299 yuan (19 bin 723 TL)