Samsung Yeni Telefon Tanıttı! 6 Yıl Güncelleme Alacak

Samsung yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece Galaxy M08'in özellikleri belli oldu. Fiyat etiketi ise henüz açıklanmadı. Telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak.

Samsung Galaxy M08'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Teknolojisi: PLS LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel

İşlemci: Helio G99+

RAM: 4 GB

Depolama: 64 GB

Batarya: 6.000 mAh

Hızlı Şarj: 25W

Arka Kamera: 50 MP (10x dijital zoom) + 2 MP ikinci kamera

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Güncelleme Desteği: 6 yıl işletim sistemi güncellemesi ve 6 yıl güvenlik güncellemesi

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

Boyut: 167,4 x 77,4 x 8,0 mm

Ağırlık: 197 gram

Samsung Galaxy M08'in Ekran Özellikleri Neler?

6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, PLS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. Yenileme hızı ve ekran parlaklığı ise henüz belli değil. Bu arada Samsung Galaxy M07'de 6,7 inç ekran boyutu, 720 x 1600 piksel çözünürlük, PLS LCD ekran ve 90Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Samsung Galaxy M08'in İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Helio G99+ işlemcisinden alıyor. MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştişrilen işlemcide 2.2 GHz hızında çalışan iki adet Cortex-A76 çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı adet Cortex-A55 çekirdek olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek mevcut. Bu arada 6 nm işlemci, 12 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor ve daha iyi bir performans sunuyor.

Samsung Galaxy M08'in Kamera Özellikleri Neler?

Galaxy M08'in arkar yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunuyor. Ana kamera 10x dijital yakınlaştırma yapabiliyor. Bu arada Samsung Galaxy A07'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera tercih edilmişti.

Samsung Galaxy M08'in Bataryası Kaç mAh?

Android 17 tabanlı One UI 9 ile birlikte gelen Samsung Galaxy M08, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon ayrıca 25W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli Galaxy M07'de 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 25W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

Samsung Galaxy M08 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy A56 5G, Galaxy A17 5G ve Galaxy A07 5G dahil olmak üzere Samsung'un pek çok telefonu satılıyor fakat Galaxy M07 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy M08'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Günümüzde 64 GB depolama alanının yetersiz olduğunu düşünüyorum. Hatta 128 GB bile uzun süreli kullanımda yetersiz kalabiliyor. Bu arada telefonun altı yıl boyunca güncelleme alacak olması önemli bir avantaj. Böylece telefon yıllar boyunca yazılım bakımından güncelliğini sürdürecek. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim.