7500 mAh Bataryalı POCO C95 Pro Tanıtıldı

POCO C95 Pro tanıtıldı. Bununla beraber telefonun özellikleri ve fiyatı açıklığa kavuştu. Telefon yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde topluyor. Bu arada telefonda MediaTek tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir Helio işlemcisi bulunuyor.

POCO C95 Pro'nun Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,9 inç

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1.600 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 825 nit

İşlemci: Helio G91 Ultra

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Arka Kamera: 50 MP ana kamera

Ön Kamera: 8 MP

Batarya: 7.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

NFC: Destekliyor.

Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP64 sertifikası

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

POCO C95 Pro'nun İşlemcisi Nasıl?

C95 Pro'da MediaTek tarafından geliştirilen Helio G91 Ultra işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci, MOBA türünün başarılı bir örneği olan Mobile Legends: Bang Bang'i ortalama 58 FPS, en popüler battle royale oyunlarından biri olan PUBG Mobile'ı ortalama 31 FPS, birinci şahıs kamera açısıyla oynanan aksiyon oyunu Delta Force'u ortalama 29 FPS'te çalıştırıyor.

POCO C95 Pro'nun Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut. Bu arada POCO C85'te 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera tercih edilmişti.

POCO C95 Pro'nun Ekran Özellikleri Neler?

6,9 inç inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, 720 x 1600 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı bir deneyim elde ediliyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı bir ekran deneyimi elde etmek için yeterli.

POCO C95 Pro'nun Bataryası Kaç mAh?

Android 16 tabanlı HyperOS 3 ile birlikte gelen POCO C95 Pro, 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Telefon bu yüksek kapasite sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 45W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Bu arada POCO C85'te 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

POCO C95 Pro Türkiye'de Satılacak mı?

POCO C95 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C95 Pro'nun Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO C95 Pro'nun Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 132 dolar (6.472 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 155 dolar (7.600 TL)

Editörün Yorumu

Yüksek yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Bu arada telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır.