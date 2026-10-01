PlayStation Plus'a 5.698 TL Değerinde Üç Oyun Geliyor! Tarih Verildi

PlayStation oyuncuları PlayStation Plus kütüphanesinde yer alan oyunları ekstra ücret ödemeden oynayabiliyor ve böylece eğlenceli zaman geçirebiliyor. Yapılan duyuruya göre önümüzdeki günlerde PlayStation Plus abonelerine üç oyun ücretsiz sunulacak. Bunlar arasında çok popüler yapımlar da bulunuyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

F1 25 (PS5)

(PS5) Hunt: Showdown 1896 (PS5)

(PS5) Earth Defense Force: World Brothers 2 (PS5, PS4)

Sony tarafından yapılan duyuruya göre PlayStation Plus'a 6 Ekim 2026 tarihinde üç oyun gelecek. Bunlar arasında F1 25, Hunt: Showdown 1896 ve Earth Defense Force: World Brothers 2 bulunuyor. PlayStation Plus aboneleri, belirtilen tarihten itibaren bu oyunları ekstra ücret ödemeden indirip oynayabilecek.

F1 25 Nasıl Bir Oyun?

F1 25, yarış oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Yayıncılığını Electronic Arts'ın üstlendiği yapımda tek oyunculu ve çok oyunculu modlar mevcut. Çok gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyunda başarılı bölüm tasarımları ve araba modellemeleri bulunuyor. Codemasters tarafından geliştirilen oyun ayrıca etkileyici bir atmosfere sahip. Bu arada oyun 2025 yılının Mayıs ayında piyasaya sürüldü.

Hunt: Showdown 1896 Nasıl Bir Oyun?

Hunt: Showdown 1896'da bir avcıyı kontrol ediyoruz. Görevimiz ise haritada bulunan doğaüstü yaratıkları avlayarak ödül kazanmak fakat haritada yalnız değiliz. Çevrim içi tabanlı oyunda diğer oyuncularla da mücadele ediyoruz. Crytek tarafından geliştirilen oyun birinci şahıs kamera açısıyla oynanıyor. Etkileyici atmosfere ve başarılı oynanış sistemine sahip olan oyun 81 Metacritic puanına sahip.

Earth Defense Force: World Brothers 2 Nasıl Bir Oyun?

Earth Defense Force: World Brothers 2'de dev böcekler, uzaylılar, robotlar ve çeşitli yaratıklarla savaşıyoruz. Üçüncü şahıs kamera açısıyla oynann oyun, klasik Earth Defense Force serisinin temel oynanışını koruyor fakat bunu renkli ve küp şekilndeki voxel grafiklerle sunuyor. Bu sebepten dolayı ciddi ve gerçekçi savaş oyunu yerine daha eğlenceli ve arcade tarzı bir deneyim elde ediliyor.

Oyunun en önemli özellikleri arasında karakter sistemi de bulunuyor. Farklı özelliklere ve silahlara sahip çok sayıda karakteri toplayabiliyor ve bunlardan dört kişilik bir takım oluşturabiliyoruz. Savaş esnasında karakterler arasında geçiş yaparak farklı silahları ve yetenekleri kullanabiliyoruz. Oyunda ayrıca tek oyunculu modun yanı sıra çevrim içi eşli mod da yer alıyor.