16 GB RAM'li Galaxy Tab S12 Ultra Tanıtıldı! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

Android tabletler arasına yeni bir model daha katıldı. Samsung, Galaxy Tab S12 Ultra'yı tanıttı. Böylece tabletin özellikleri ve fiyatı belli oldu. 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği ile birlikte gelen tablet, yüksek yenileme hızı ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 14,6 inç

Ekran Teknolojisi: Dynamic AMOLED 2X

Ekran Çözünürlüğü: 1848 x 2960 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 1.600 nit

İşlemci: Dimensity 9500

RAM: 12 GB / 16 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Batarya: 11.600 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 13 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 12 MP

İşletim Sistemi: Android 17 tabanlı One UI 9

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

Boyut: 208,5 x 326,3 x 5,1 mm

Ağırlık: 692 gram (Wi-Fi)

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Ekran Özellikleri Neler?

Samsung'un yeni tableti 14,6 inç ekran büyüklüğüne sahip. Cihaz Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1848 x 2960 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 1.600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık sayesinde ekran güneş ışığı altında bile rahatça görülebiliyor. 120Hz yenileme hızı ise akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Bu arada çok canlı renklere sahip Dynamic AMOLED 2X, siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın İşlemcisi Nasıl?

Tablette MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 9500 işlemcisi bulunuyor. 3 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor. Verimlilik pil ömrünü olumlu yönde etkiliyor. Bu arada işlemcide 4.21 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç çekirdke ve 2.7 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek yer alıyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler?

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın arka yüzeyinde 13 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada Samsung Galaxy Tab S11 Ultra'da da aynı kamera çözünürlükleri mevcut.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Galaxy Tab S11 5G ve Galaxy Tab S11 Ultra dahil olmak üzere Samsung'un pek çok tableti satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Galaxy Tab S12 Ultra'nın da Türkiye'de satışa sunulması bekleniyor.

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın Fiyatı Ne Kadar?

Android 17 tabanlı One UI 9'a sahip olan Samsung Galaxy Tab S12 Ultra için 1.400 dolar fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 68.648 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Samsung Galaxy Tab S12 Ultra'nın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada Dynamic AMOLED 2X ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.