Huawei, Yeni Katlanabilir Telefonu Mate X6'yı Küresel Pazarda Satışa Sunacak: İşte Tarihi!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği bir lansman etkinliği ile birlikte yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Gecenin yıldızı yeni Mate 70 serisi olurken, arkalarından gelen katlanabilir akıllı telefon Mate X6'ı da birçok teknolojiseverin dikkatini çekmeyi başardı.

Görünüşe bakılacak olursa, ünlü şirket Mate X6'ya olan ilgiliyi tatmin edici bulmuş ki, kısa bir süre önce yeni cihazını küresel pazarda da satışa sunmaya karar verdi. İşte Mate X6'nın globalde satışa sunalacağı tarih...

Yeni Huawei Mate X6 12 Aralık'ta Küresel Pazara Ayak Basacak

Huawei geçtiğimiz saatlerde yaptığı yeni bir paylaşımla çok yakında yeni bir lansman etkinliği daha düzenleyeceğini açıkladı. 12 Aralık 2024 tarihinde Dubai'de düzenlenecek etkinlik için paylaşılan posterde "klasiği ortaya çıkar, amiral gemisi katlanabilir mükemmelliğin yeni bir dönemi başlıyor" ifadesine yer veriliyor. Söz konusu slogan, şirketin yaklaşan lansmanda yeni Mate X6 modelini tanıtacağının bariz bir göstergesi.

İddilara göre Huawei, yeni Mate X6'nın yanı sıra, yakın zamanda Çin'de piyasaya sürdüğü MatePad Pro 13.2 ve Freebuds Pro 4'ü de ilk kez küresel pazar için duyuracak. Dahası şirketin 1.5 yıllık Watch Ultimate modelinin yeni Sapphire Gold versiyonunu da Dubai'de sergileyeceği söyleniyor.

Öte yandan iddialar, Mate X6'nın küresel pazar adına 1.935 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacağını öne sürüyor. Cihazın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise hala merak konusu.

Huawei Mate X6 Özellikleri

Tam Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit

7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit Ön Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz

6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz İşlemci: Kirin 9100

Kirin 9100 İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 RAM: 12/16 GB

12/16 GB Depolama: 256-512-1024 GB

256-512-1024 GB Ön Kamera: 8 MP f/2.4

8 MP f/2.4 Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0

50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0 Batarya: 5.110 mAh

5.110 mAh Şarj Hızı: 66W

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