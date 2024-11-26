Katlanabilir Akıllı Telefonların Yeni Yıldızı Huawei Mate X6 Tanıtıldı: Öne Çıkan Özellikleri Burada!

Çin merkezli teknoloji devi Huawei, kısa bir süre önce düzenlediği büyük bir lansman etkinliğinde bir süredir beklenen Mate 70 serini resmen tanıttı. Dev firma aynı etkinlikte sürpriz bir şekilde yeni katlanabilir akıllı telefon modeli Huawei Mate X6'yı da duyurdu.

Samsung'un Galaxy Z Fold 6'sıyla rekabet edecek yeni cihaz, sahip olduğu güçlü özellikleriyle katlanabilir akıllı telefon pazarına yeni bir soluk getirecek gibi görünüyor. Gelin hep beraber yeni Mate X6'nın kullanıcılara ne sunduğuna bir göz atalım.

Huawei Mate X6 Özellikleri

Yeni Huawei Mate X6, tam ekran versiyonunda 2440 x 1880 piksel çözünürlük sunan bir panele ev sahipliği yapıyor. 1.800 nit parlaklık ve 120 Hz yenileme hızı sunan bu ekranın yanı sıra kapak tarafında yer alan 2440 x 2240 çözünürlüklü, 120 Hz yenileme hızlı 6.45 inç boyutlu bir ekran da telefonda mevcut.

Katlabilir akıllı telefon dünyasının yeni yıldızı, Kirin 9100 işlemciyi bünyesinde barındırıyor. Mevcut yonga setinin yanında 16 GB'ye kadar RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı da cihazın kasasında yer alıyor. 66W hızlı şarj desteğine sahip cihaz, 5.110 mAh kapasiteli büyük bir batarya ile geliyor. Telefon, yazılım alanında şirketin en yeni işletim sistemi HarmonyOS 4.3 ile çalışıyor.

Yeni Mate X6 optik tarafında da oldukça iddialı. Üçlü kamera kurulumuyla bizleri karşılayan yeni katlanabilir cihaz, 50 MP ana kamera, 40 MP ultra geniş açılı kamera ve 4x optik zoom destekli 48 MP periskop telefoto lense sahip. Telefonun ekrana gömülen ön kamerası ise 8 MP'lik bir çözünürlük sunuyor.

Tam Ekran: 7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit

7.93 inç, 2440 x 1880 piksel, 120 Hz, 1.800 nit Ön Ekran: 6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz

6.45 inç, 2440 x 2240 piksel, 120 Hz İşlemci: Kirin 9100

Kirin 9100 İşletim Sistemi: HarmonyOS 4.3

HarmonyOS 4.3 RAM: 12/16 GB

12/16 GB Depolama: 256-512-1024 GB

256-512-1024 GB Ön Kamera: 8 MP f/2.4

8 MP f/2.4 Arka Kamera: 50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0

50 MP f/1.4-f/4.0 + 40 MP f/2.2 + 48 MP f/3.0 Batarya: 5.110 mAh

5.110 mAh Şarj Hızı: 66W

Huawei Mate X6 Fiyatı

12 GB + 256 GB: 1.800 dolar

12 GB + 512 GB: 1.935 dolar

16 GB + 512 GB: 2.070 dolar

16 GB + 1 TB: 2.210 dolar

Huawei MatePad Pro 12.2 İncelemesi: Dünyanın En Parlak Ekranlı Tableti! TEKNOLOJİ Huawei MatePad Pro 12.2 incelemesi ile yeni tabletin neler sunduğunu detaylı şekilde ele alacağız. İşte etkileyici ekrana sahip tablet!

Peki siz yeni Huawei Mate X6 hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...