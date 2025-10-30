8 İnç Ekranlı Telefonun Özellikleri Sızdı!

Huawei, katlanabilir telefon pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Nova Flip S modelini tanıtan Çinli teknoloji devi, şimdi de Mate X7 isimli yeni katlanabilir akıllı telefonunu tanıtmaya hazırlanıyor. Son olarak güvenilir bir sızıntı kaynağı, cihazın öne çıkan teknik özelliklerini paylaştı.

Beklenen Huawei Mate X7 Özellikleri

Kasım ayında tanıtılması beklenen Huawei Mate X7, yeni bir sızıntıyla yeniden gündeme geldi. Akıllı telefon dünyasının güvenilir kaynaklarından Digital Chat Station, cihazın dikkat çeken teknik özelliklerini paylaştı. Paylaşılan bilgilere göre “Delphi” kod adına sahip olacak Mate X7, 2K çözünürlük sunan 7,95 inç büyüklüğünde katlanabilir bir ekranla piyasaya sürülecek.

Cihazın kalbinde Kirin 9030 işlemcisi yer alacak. Gücünü ise 5.500 mAh kapasiteli bir bataryadan alacak. Renk seçenekleri tarafında da kullanıcıları oldukça zengin bir yelpaze bekliyor. Öyle ki obsidyen siyahı, hayalet moru, kozmik kırmızısı, bulut mavisi ve bulut beyazı olmak üzere toplam beş farklı renk seçeneği sunulacak.

Temmuz ayında ortaya çıkan bir başka sızıntı ise Mate X7’nin kamera özelliklerini ortaya çıkarmıştı. Buna göre cihazda 50 MP çözünürlüklü ana kamera ve makro çekimler için 50 MP periskop telefoto kamera bulunması bekleniyor.

Beklenen Huawei Mate X7 özellikleri şu şekilde sıralandı:

Özellik Detay Ekran 7,95 inç katlanabilir LTPO AMOLED, 2K çözünürlük, COE ve UTG teknolojisi İşlemci Kirin 9030 Arka Kameralar 50 MP ana kamera + 50 MP periskop telefoto Renk Seçenekleri Obsidyen Siyahı, Hayalet Moru, Kozmik Kırmızısı, Bulut Mavisi, Bulut Beyazı

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Mate X7 modelinden beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.