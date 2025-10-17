Huawei'den Bütçe Dostu Katlanabilir Telefon! 120Hz Ekran ve Dahası

Huawei, yeni katlanabilir telefonunu tanıttı. Bununla birlikte Nova Flip S olarak adlandırılan telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Kolay taşınabilir telefon, şık tasarımı ile dikkatleri üzerine çekerken aynı zamanda kullanıcılara etkileyici bir donanım da sunuyor.

Huawei Nova Flip S Özellikleri

6,9 inç büyüklüğünde ekrana sahip olan Huawei Nova Flip S, OLED ekran üzerinde 1136 x 2698 çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Buna ek olarak 2,14 inç ekran büyüklüğünde ikinci bir OLED kamera daha mevcut. Katlanabilir telefonun bu ekranı ise 480 x 480 çözünürlüğe sahip.

Cihazın ikinci ekranının son derece işlevsel olduğunu belirtmek gerekiyor. Kendi duvar kâğıtlarınızı ekleyebilir ve daha hızlı bir şekilde erişmek için hava durumu, takvim ve benzerlerini ekrana sabitleyebilirsiniz. Telefonu açmanıza gerek kalmadan anlık bilgileri doğrudan öğrenebilirsiniz. Örneğin uçak bileti aldıysanız kalkış saati ve benzerleri hakkında hızlıca bilgi edinebilirsiniz.

Telefon, 4.400 mAh batarya kapasitesi sunuyor. Ayrıca 66W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. HarmonyOS 5.1 ile birlikte gelen cihazın yan tarafında bir parmak izi sensörü de yer alıyor. Telefonun gücünü hangi işlemciden alacağı ise henüz belirtilmedi ancak daha önce Kirin 8020 ya da Kirin 8030 işlemcisi ile piyasaya sürülebileceği iddia edilmişti.

Kirin 8020'de bir adet 2.29 GHz, üç adet 2.05 GHz ve dört adet 1.3 GHz olmak üzere toplamda 8 çekirdek içeren Kirin 8020'nin Nova Flip S'te kullanılmasına daha düşük bir ihtimal olarak yaklaşılıyor. Cihazın Kirin 8030'dan güç almasının daha muhtemel olduğu ileri sürülüyor. Bu arada Huawei Nova Flip'te Kirin 8000 işlemcisinin kullanıldığını da belirtelim.

Resmiyet kazanan özellikler üzerinden devam edecek olursak, Nova Flip S'in arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip bir ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor. Cihazın ön yüzeyinde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor. İki kamera da 4K'ya kadar video kaydını destekliyor.

Telefon, depolama tarafında 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar, telefonunda ne kadar yüksek boyutlu dosya ve uygulama barındıracağına bağlı olarak kendisine uygun bir seçeneği tercih edebiliyor.

Huawei Nova Flip S Fiyatı

Huawei Nova Flip S'in 256 GB depolama sunan versiyonu için 3.488 (20 bin 556 TL) yuan, 512 GB depolama sunan versiyonu için 3.788 yuan (22 bin 324 TL) fiyat etiketi belirlendi. 6,9 mm kalınlığına sahip olan telefon, 195 gram ağırlığında. Cihaz, yeşil, beyaz, pembe, siyah, mavi ve siyah renk seçenekleri ile birlikte geliyor.