Huawei Mate 70 Air İnce Olduğu Kadar Hızlı da Olacak!

Geçtiğimiz aylarda merakla beklenen yeni Mate 70 ailesini teknoloji severlerle buluşturan Huawei, bir süredir seriye sürpriz bir model daha eklemek için çalışmalar yürütüyor. Huawei Mate 70 Air olarak adlandırılacak yeni telefonun özellikle ultra ince bir tasarımıyla öne çıkacağı söyleniyor.

Gelen son bilgiler ise yeni cihazın bundan çok daha fazlasını vadettiğini gösteriyor. Güvenilir kaynaklara göre yeni Mate 70 Air, ultra inceliği ve kavisli ekranının yanı sıra devasa RAM kapasitesiyle de dikkatleri üzerine çekecek.

Huawei Mate 70 Air 16 GB RAM ile Geliyor

Bilmeyenler için Huawei Mate 70 serisinin standart modeli halihazırda amiral gemisi seviyesinde özellikler taşıyor. Kirin 9020 yonga setinden güç alan yeni cihaz, bu işlemcisini 12 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alanı ile eşleştiriyor.

Daha öncesinde serinin ana modeline benzer donanım özellikleri sunması beklenen Mate 70 Air ise çıtayı bir adım daha yukarı taşıyacak gibi görünüyor. İddialara göre bu yeni telefon, Galaxy S25 Edge ve iPhone Air ile benzer bir inceliğe sahip olmasına rağmen 16 GB gibi yüksek bir RAM kapasitesine sahip olacak.

Mate 70 Air bununla birlikte ekran tarafında da bazı önemli iyileştirmelerle birlikte gelecek. Cihazın 6.9 inç boyutundaki ekranıyla 6,7 inç'lik standart modelden daha büyük bir ekran deneyimi sunacağı söyleniyor. Ayrıca bu panelin dört kenardan kavisli bir yapıda tasarlanacağı ve böylelikle neredeyse çerçevesiz bir görüntü sunacağı da iddia ediliyor.

Huawei Mate 70 Air Ne Zaman Çıkacak?

Şirkete yakınlığı ile bilinen bazı kaynaklar yeni ultra ince telefon için çok fazla beklemeyeceğimizi işaret ediyor. Gelen son bilgilere göre Huawei Mate 70 Air kasım ayının ilk yarısında tanıtılacak ve anavatanı Çin'de piyasaya sürülecek.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.