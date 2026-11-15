Huawei'den Yeni Telefon Geliyor! Görüntüleri Ortaya Çıktı

Huawei yeni bir katlanabilir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Mate X8 isimli katlanabilir telefonun görüntüleri paylaşıldı. Bununla birlikte cihazın tasarımı açıklığa kavuştu. Görsellere göre telefon çok şık bir tasarıma sahip olacak. Cihaz ayrıca güçlü işlemcisi sayesinde yüksek performans sunacak.

Huawei Mate X8'in Tasarımı Nasıl Olacak?

Paylaşılan görsellere göre Mate X8, önceki Mate X modellerinde olduğu gibi içe doğru katlanan bir ekrana sahip olacak. Telefon kapatıldığında ana ekran gövdenin içinde kalacak. Arka yüzeyde daire şeklinde bir modül konumlanacak. Bu modülün üzerinde LED flaş ve kameralar bulunacak.

Serinin yeni modelinin tasarımı genel olarak Mate X7'ye oldukça benziyor. Paylaşılan görüntülerde katlanabilir telefonun iki farklı kullanım durumunu görmek mümkün. Ayrıca görselde telefonun mor renge sahip sürümü bulunuyor. Diğer renk seçenekleri ise henüz belli değil.

Huawei Mate X8'in Özellikleri Neler?

Özellik Beklenen Değer Dış ekran 6,5 inç İç ekran 8,15 inç İşlemci Kirin 9050 Pro Standart sürüm 12 GB RAM + 256 GB / 512 GB Koleksiyon sürümü 16 GB RAM + 512 GB / 1 TB

Huawei Mate X8'in Ekranı Kaç İnç Olacak?

Mate X8'in dış ekranının 6,5 inç, iç ekranının ise 8,15 inç büyüklüğünde olması bekleniyor. Önceki model Mate X7'de 8 inçlik ana ekran kullanılmıştı. Yani serinin yeni modeli önceki telefondan biraz daha büyük bir ekrana sahip olacak. Bu arada Mate X7'de 2210 x 2416 piksel çözünürlük, OLED ekran, 120Hz yenileme hızı ve 2500 nit parlaklık mevcut.

Huawei Mate X8 Hangi İşlemciyi Kullanacak?

Yeni katlanabilir telefonda Kirin 9050 Pro işlemcisinin yer alacağı iddia edildi. Şirket bu işlemciyi Mate 90 Pro Max ve Mate 90 RS modellerinde de kullanıyor. İşlemci, Huawei'nin LogicFolding 3D mimarisini temel alıyor. Mate X7'de dokuz çekirdeğe sahip Kirin 9030 Pro bulunuyordu.

Huawei Mate X8 Kaç GB RAM ve Depolama Sunacak?

İddiaya göre telefonun standart sürümünde 12 GB RAM bulunacak. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri yer alacak. Koleksiyon sürümünde ise 16 GB RAM tercih edilecek. Bu sürüm 512 GB ve 1 TB depolama seçenekleri ile birlikte gelecek. Bu arada Mate X7'de 12 GB, 16 GB ve 20 GB RAM seçenekleri tercih edilmişti.

Huawei Mate X8 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Mate X7, Pura 80 Pro ve Pura 80 Ultra dahil olmak üzere Huawei'in pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Huawei Mate X8'in Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını belirtelim.

Editörün Yorumu

Mate X8'in 8,15 inçlik ekranı, telefonda belge düzenleyen, uzun metinler okuyan veya aynı anda birkaç uygulama kullanan kişiler için önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada büyük ekranda film ve dizi izlemenin oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Ayrıca telefonun güçlü işlemcisi sayesinde çoğu mobil oyunu sorunsuz çalıştırabileceğini düşünüyorum.