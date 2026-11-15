9000 mAh Bataryalı Honor 700S'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor 700S'nin özellikleri ortaya çıktı. 12 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor 700S'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.57 inç

6.57 inç İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

Snapdragon 7 Gen 4 RAM: 12 GB

12 GB Depolama: 256 GB / 512 GB

256 GB / 512 GB Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ikinci kamera

200 MP ana kamera ve 12 MP ikinci kamera Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 9.000 mAh

9.000 mAh Hızlı Şarj: 80W

80W İşletim Sistemi: Android 17

Android 17 Arayüz: MagicOS 11

Honor 700S'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Honor 700S'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor 700S'nin 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Telefon bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Honor 600s, 8.100 mAh batarya kapasitesine ve 45W hızlı şarj desteğine sahip.

Honor 700S'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Telefonun diğer kameralarının çözünürlükleri henüz belli değil. Bu arada Honor 600S modelinde 50 megapiksel ana kamear, yardımcı lens ve 5 megapiksel ön kamera mevcut.

Honor 700S Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 700S, 23 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Bu arada yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600S, 2026 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Honor 700S Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400, Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700S'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Honor 700S'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Honor 700S'nin kameradan bataryaya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera da önemli bir avantaj.