9000 mAh Bataryalı Honor 700S'nin Özellikleri Ortaya Çıktı

Honor 700S'nin özellikleri ortaya çıktı. Peki, yüksek batarya kapasitesine sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen ayrıntılar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım
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⚡ Önemli Bilgiler

  • İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.
  • Honor 700S'nin 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Bu arada telefonda 80W hızlı şarj, 200 megapiksel ana kamera, 12 megapiksel ikinci kamera ve 12 GB RAM bulunacak.
  • Honor 700S, 23 Kasım'da Çin'de tanıtılacak.

Honor 700S'nin özellikleri ortaya çıktı. 12 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunacak. Android 17 tabanlı MagicOS 11 ile birlikte gelmesi beklenen cihaz, yüksek batarya kapasitesi ve yüksek çözünürlüklü kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de öne çıkacak.

Honor 700S'nin Özellikleri Neler Olacak?

  • Ekran Boyutu: 6.57 inç
  • İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4
  • RAM: 12 GB
  • Depolama: 256 GB / 512 GB
  • Arka Kamera: 200 MP ana kamera ve 12 MP ikinci kamera
  • Ön Kamera: 50 MP
  • Batarya: 9.000 mAh
  • Hızlı Şarj: 80W
  • İşletim Sistemi: Android 17
  • Arayüz: MagicOS 11

Honor 700S'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

İddiaya göre telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alacak. 4 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu arada 4 nm işlemci, 6 nm veya daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor.

Honor 700S'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

Honor 700S'nin 9.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı iddia edildi. Telefon bu yüksek kapasiteli batarya sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin önceki modeli Honor 600s, 8.100 mAh batarya kapasitesine ve 45W hızlı şarj desteğine sahip.

Honor 700S'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Ortaya çıkan bilgilere göre telefonun arka yüzeyinde 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ikinci kamera yer alacak. Telefonun diğer kameralarının çözünürlükleri henüz belli değil. Bu arada Honor 600S modelinde 50 megapiksel ana kamear, yardımcı lens ve 5 megapiksel ön kamera mevcut.

Honor 700S Ne Zaman Tanıtılacak?

Honor 700S, 23 Kasım'da Çin'de tanıtılacak. Tanıtımla birlikte telefonların özellikleri ve fiyat etiketleri belli olacak. Bu arada yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan Honor 600S, 2026 yılının Nisan ayında tanıtılmıştı.

Honor 700S Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 600 Pro, Honor 400, Magic 8 Pro ve dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor 700S'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Honor 700S'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

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Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda Honor 700S'nin kameradan bataryaya kadar birçok açıdan oldukça iddialı bir telefon olacağını söyleyebilirim. Telefonun yüksek kapasiteli batarya sayesinde yoğun kullanımda bile uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu arada yüksek şarj hızı ve yüksek çözünürlüklü kamera da önemli bir avantaj.

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Anıl Özünaldım

Teknoloji Editörü

Anıl Özünaldım, 2019’dan bu yana teknoloji yayıncılığı alanında içerik üreten deneyimli bir editördür. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi ve Anadolu Üniversitesi’nde Basın-Yayıncılık ile Halkla İlişkiler eğitimi alan Özünaldım, iletişim alanındaki akademik birikimini teknoloji dünyasına duyduğu ilgiyle birleştiriyor. Başta akıllı telefonlar ve mobil teknolojiler olmak üzere bilgisayar donımları, oyunlar ve tüketici elektroniği üzerine içerikler hazırlıyor. Yeni çıkan cihazların teknik özelliklerini, performansını, fiyatlandırmasını ve günlük kullanımda sunduğu avantajları yakından takip ediyor. Telefon karşılaştırmaları, satın alma rehberleri, oyun performansı değerlendirmeleri ve güncel teknoloji haberlerinde teknik verileri farklı kullanıcı ihtiyaçlarıyla birlikte ele alıyor. İçeriklerini hazırlarken karmaşık teknik konuları sade ve anlaşılır bir dille aktararak okuyucuların teknoloji ürünleri hakkında daha bilinçli kararlar vermesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

Kaynak: https://www.gizmochina.com/2026/11/14/honor-700-700-pro-700s-full-specs-emerge-premature-listing/

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