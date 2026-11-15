Honor'dan 200 MP Kameralı Telefon Geliyor! OLED Ekranı Var

Honor'un gelecek yıl tanıtması beklenen Magic 10'a dair önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda telefonun bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon yüksek çözünürlüklü kamera ve çift katmanlı OLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak.

Honor Magic 10'un Kamerası Nasıl Olacak?

İddiaya göre Magic 10'da 200 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Büyük sensöre sahip bu kamerada LOFIC desteğinin de yer alacağı öne sürüldü. Kameranın LOFIC desteği, fotoğraflardaki ışık dengesini iyileştirmeyi amaçlıyor. LOFIC, fotoğraflarda aşırı aydınlık bölgelerdeki detayların korunmasına yardımcı oluyor.

Gece çekimlerinde sokak lambalarının çevresindeki ayrıntıların kaybolmasını veya güneş altında çekilen fotoğraflarda ise parlak alanların bembeyaz çıkmasını önlemeye yardımcı oluyor. Bu teknoloji, aynı fotoğraftaki aydınlık ve karanlık alanların daha dengeli görünmesini sağlıyor. Telefonun diğer kameralarına dair henüz bir bilgi mevcut değil.

Honor Magic 10'un Ekranı Nasıl Olacak?

Magic 10'Un çift katmanlı OLED ekrana sahip olacağı iddia edildi. Tandem OLED olarak adlandırılan bu teknolojide iki ışık üreten OLED katmanı üst üste yerleştiriliyor. Standart OLED ekranlarda tek katman kullanılırken tandem OLED panellerde ışık üretimi iki katmana dağıtılıyor. Bu sayede daha yüksek parlaklık elde edilebiliyor ve ekranın kullanım ömrü uzayabiliyor.

Teknolojinin telefonlarda tercih edilmesi özellikle yüksek parlaklıkta ekran kullananlar açısından avantaj sağlayabilir. Bu ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu arada Magic 9'da 6,37 inç ekran boyutu, OLED ekran, 1236 x 2664 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı tercih edilmişti.

Honor Magic 10 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda Honor 400, Magic 8 Pro ve Honor 600 Pro dahil olmak üzere Honor'un pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Honor Magic 10'un Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün. Honor Magic 10'un Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili resmî bir açıklama yapılmadı.

Editörün Yorumu

Magic 10 serisinde kullanılacağı iddia edilen LOFIC teknolojisinin kamera açısından oldukça önemli olduğunu düşünüyorum. Özellikle gece çekimlerinde ışık kaynaklarının çevresindeki ayrıntıları koruyabilen bir kamera, günlük kullanımda çok daha anlamlı bir fark yaratabilir. Bu arada OLED kullanan biri olarak bu ekranda film izlemenin ve oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması.