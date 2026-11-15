GTA 4 %75 İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Açık dünya türünü seven oyuncuların kaçırmaması gereken bir fırsat sunuldu. Steam'de başlayan kampanya ile birlikte Grand Theft Auto IV (GTA 4) indirime girdi. Böylece çok sevilen tır sürme oyunu daha uygun fiyata satın alınabiliyor. Peki, yıllardır popülerliğini devam ettirmeyi başaran ETS 2 kaç TL'ye satılıyor?

GTA 4'ün Fiyatı Ne Kadar Oldu?

Steam'de GTA 4 yüzde 75 oranında indirime girdi. Açık dünya oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden GTA 4'ün The Complete sürümü, kampanya kapsamında 19.99 dolar (1.006 TL) yerine 5.99 dolar (301 TL) fiyat etiketiyle satılmaya başlandı. Kampanya 19 Kasım 2026 tarihinde sona erecek.

GTA 4'ün Fragmanı

GTA 4 Nasıl Bir Oyun?

Rockstar Games tarafından 2008 yılında piyasaya sürülen GTA 4, en iyi açık dünya oyunları arasında yer alıyor. Liberty City isimli kurgusal bir şehirde geçen oyunun dünyası sadece görevlerle sınırlı değil. Oyunda ister görev yapabiliyor ister şehirde özgürce gezebiliyoruz. Arabadan motosiklete kadar pek çok araç bulunuyor.

Araçların fizik sistemi seinin önceki oyunlarına göre daha gerçekçi. Arabalar çarpışmalarda hasar alıyor, ağırlıklarına göre farklı tepkiler veriyor ve sürüş esnasında daha belirgin bir fizik hissi oluşturuyor. Bu arada oyunda Niko Bellic isimli bir karakteri kontrol ediyoruz.

Oyun atmosferi çok başarılı bir şekilde yansıtıyor. Şehirde dolaşırken trafik akışını, yayaların davranışlarını ve farklı bölgelerin kendine özgü yapısını görebiliyoruz. Yağmurlu havalarda sokakların görünümü, gece şehir ışıkları ve araçların farları oldukça etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. Bu arada 90 Metacritic puanına sahip oyunun Steam'deki en son incelemeleri "çok olumlu" durumda.

GTA 4'ün Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

Windows 10 (64-bit) İşlemci: Intel Core 2 Duo 1.8GHz / AMD Athlon X2 64 2.4GHz

Intel Core 2 Duo 1.8GHz / AMD Athlon X2 64 2.4GHz RAM: 1.5 GB

1.5 GB Grafik: 256 MB NVIDIA 7900 / 256 MB ATI X1900

256 MB NVIDIA 7900 / 256 MB ATI X1900 DirectX: DirectX 9.0c

GTA 4 Kaç GB?

GTA 4'ün yüklenebilmesi için en az 22 GB kullanılabilir alan gerekiyor. Eğer bilgisayarın depolama bölümünde yeterli miktarda boş alan bulunmuyorsa Windows'un program kaldırma özelliğini tercih edebilir veya program kaldırma aracı kullanabilirsiniz. Bu araç, bilgisayarda kapsamlı temizlik yaparak kullanılabilir alanın kolayca artmasını sağlıyor.

Editörün Yorumu

GTA 4'ü daha önce oynamıştım ve çok beğenmiştim. Bence GTA 4, serinin en etkileyici oyunlarından biri. Özellikle atmosferi, gerçekçi şehir tasarımı ve Niko Bellic'in hikâyesi oyunu diğer GTA yapımlarından ayırıyor. Liberty City'de dolaşırken yağmurlu sokaklarda araba kullanmak ve radyoda müzik dinlemek oyunun atmosferini oldukça etkileyici hâle getiriyor.