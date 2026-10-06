Xiaomi 18 Ultra İptal mi Edildi? İşte Ortaya Çıkan Özellikler

Xiaomi'nin merakla beklenen amiral gemisi telefonu Xiaomi 18 Ultra'nın iptal edildiğine dair yeni bir iddia ortaya çıktı. Bu iddia ilk kez Ağustos ayındaki sızıntılarda dile getirilmişti. Bu kez ise çok daha güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station aynı bilgiyi paylaştı. Paylaşımda telefonun neden iptal edildiğine ve hangi özelliklerle gelecek olduğuna dair ayrıntılar da yer aldı.

Xiaomi 18 Ultra Neden İptal Edildi?

Digital Chat Station'ın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi 18 Ultra'nın fiyatı 10 bin yuan yani yaklaşık 73 bin 390 TL civarında olacaktı. Bu fiyat, telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolamalı sürümü için geçerliydi. İddiaya göre Xiaomi, bu fiyatın çok yüksek olduğuna ve yeterli satış getirmeyeceğine karar verdi.

Daha önceki raporlar da kararın arkasında artan bellek maliyetlerinin olduğunu öne sürmüştü. Paylaşımın artık erişilemez durumda olduğunu da belirtelim. Belirtmekte fayda var ki bu fiyata Türkiye'deki akıllı telefonlardan alınan vergiler dahil değil. Dahil edildiğinde fiyat 150 bin TL'ye dayanıyor.

Serinin bir önceki modeli olan Xiaomi 17 Ultra, Çin'de 7 bin yuan, Türkiye'de ise 109 bin 999 TL'den satışa çıkmıştı. Fiyatların bu kadar yükselmesinin arkasında yapay zeka yatırımlarındaki artış var. Yapay zeka veri merkezleri çok miktarda RAM ve depolama birimine ihtiyaç duyuyor.

Yapay zeka şirketleri de sınırlı bellek stoku için telefon üreticilerinden daha yüksek teklif veriyor. Bu durum tedarik süreçlerini zorlaştırıyor ve bellek maliyetlerini yukarı çekiyor. Üstelik bu tablo yalnızca Xiaomi'yi değil, Samsung ve Apple dahil tüm markaları etkiliyor.

Xiaomi 18 Ultra'nın Özellikleri Neler Olacaktı?

Ekran Boyutu: Açıklanmadı

Ekran: Düz, dört kenarda yaklaşık 1 mm çerçeve

İşlemci: Açıklanmadı (amiral gemisi sınıfı)

RAM: 12 GB

Depolama: 256 GB

Ana Kamera: 200 MP (1/1.12 inç LOFIC sensör)

Periskop Telefoto Kamera: 200 MP (1/1.28 inç LOFIC sensör, kesintisiz optik yakınlaştırma)

Ultra Geniş Açılı Kamera: 200 MP (1/1.56 inç sensör)

Hoparlör: Simetrik çift hoparlör

Xiaomi 18 Ultra'nın Kamera Özellikleri Neler Olacaktı?

İddiaya göre telefonun arka yüzeyinde üç adet 200 megapiksel kamera bulunacaktı. Ana kamera 1/1.12 inç büyüklüğünde LOFIC sensöre sahip olacaktı. Periskop telefoto kamerada ise 1/1.28 inç LOFIC sensör ve kesintisiz optik yakınlaştırma kullanılacaktı. Ultra geniş açılı kamerada da 1/1.56 inç büyüklüğünde sensör yer alacaktı. LOFIC sensörler, aydınlık ve karanlık bölgelerin aynı karede daha dengeli görünmesine yardımcı oluyor.

Xiaomi 18 Ultra'nın Ekranı ve İşlemcisi Nasıl Olacaktı?

Telefonda dört kenarda yaklaşık 1 mm çerçeveye sahip düz bir ekran kullanılacaktı. Ancak ekranın boyutu sızıntıda yer almadı. Sızıntıda işlemcinin adı verilmedi. Ancak telefonda amiral gemisi sınıfı bir işlemcinin bulunacağı belirtildi. Simetrik çift hoparlör de telefonun öne çıkan özellikleri arasında yer alacaktı.

Xiaomi 18 Ultra Tamamen mi Rafa Kalktı?

Önceki raporlara göre Ultra adı, Xiaomi 19 Ultra ile birlikte geri dönebilir. Bu raporlar, bileşen fiyatlarının dengelenmesi beklenen 2027 sonu ya da 2028 başını işaret ediyor. Xiaomi ise iptal iddialarına dair herhangi bir açıklama yapmadı. Bu süreçte Xiaomi'nin Xiaomi 18 Pro Max ve Xiaomi 18 Pro'yu global pazara getireceğini açıklaması dikkat çekti.

Xiaomi 18 Ultra Türkiye'de Satılacak mıydı?

Xiaomi 18 Ultra'nın Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine dair bir açıklama yapılmamıştı. Türkiye'de şu anda Xiaomi 17 Ultra dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok telefonu satılıyor. Bu nedenle söz konusu model satışa çıksaydı ülkemize de gelecekti. İptal iddiası doğrulanırsa Türkiye'deki kullanıcılar için en üst model bir süre daha Xiaomi 17 Ultra olmaya devam edebilir.

Editörün Yorumu

İddia doğruysa bu karar, markaların artık her fiyat seviyesinde model çıkarmak yerine satış hesabını öne koyduğunu gösteriyor. Bellek maliyetlerinin bu kararda payı olduğu iddiası, son dönemdeki zam haberlerini düşündüğümde bana mantıklı geliyor. Öte yandan üç adet 200 megapiksel kamera kâğıt üzerinde etkileyici olsa da gerçek çekimlerde nasıl sonuç vereceğini göremeyeceğiz. Xiaomi resmi bir açıklama yapmadan bu iddiayı kesin bilgi olarak kabul etmemek gerekiyor.