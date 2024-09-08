Huawei'nin Yeni Üçe Katlanabilir Telefonu Mate XT Ultimate Design Ön Siparişe Açıldı!

Yaz ayları boyunca teknoloji gündeminin ana konuları arasında kendine yer bulan Huawei'nin üçe katlanabilir akıllı telefon modeli hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde isminin Huawei Mate XT Ultimate Design olduğunu öğrendiğimiz cihaz, popüler bir e-ticaret platformunda ön siparişe açıldı. Detaylar haberde.

Huawei Mate XT Ultimate Design, Özellikleriyle Beğeni Toplarken Fiyatıyla Dudak Uçuklatacak

Geçtiğimiz hafta Huawei'nin uzun bir süredir konuşulan Mate XT Ultimate Design adlı ilk üçe katlanabilir telefonunu 10 Eylül tarihinde anavatanı Çin'de piyasaya sürmeye hazırlandığı belirtmiştik. Kısa bir süre önce ise yeni akıllı telefonun Çin merkezli e-ticaret platformu JD.com'da ön siparişe açıldıği bildirildi. Ön sipariş sayfası ile birlikte merakla beklenen telefonun bazı özellikleri ve fiyatı, tanıtım gecesine günler kala ortaya çıktı.

Buna göre 20 Eylül'den itibaren Çin'de satışa sunulacak katlanabilir telefon, 16/512 GB ve 16 GB/1 TB olmak üzere iki bellek kapasitesi ile raflardaki yerini alacak. Daha öncesinde cep yakan bir fiyatla geleceği söylenen cihaz, anavatanında 2000 dolarlık bir fiyat etiketine sahip olacak. Bu bağlamda telefonun Türkiye'ye vergiler ile birlikte 100 bin TL'yi aşan bir fiyatla ayak basacağını söyleyebiliriz.

Daha öncesinde ortaya çıkan sızıntılara göre, 10 inç boyutunda bir iç ekranla birlikte gelecek yeni Huawei Mate XT Ultimate Design Kirin 9 işlemcisinden güç alacak. Vegan deri ile kaplanmış arka panelinde sekizgen bir kamera modülü ile bizleri karşılayan telefon, hem içe hem de dışa doğru katlanan çift menteşeli tasarıma sahip olacak. 10 Eylül'de gerçekleşecek lasman ile birlikte telefon hakkında daha fazla bilgi edineceğimizi düşünüyoruz.

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