Huawei, HarmonyOS İşletim Sistemli Katlanabilir Laptop MateBook Fold'u Duyurdu

Huawei ilk katlanabilir dizüstü bilgisayarı MateBook Fold'u tanıttı. İlk bakışta dev bir tableti andıran tasarımıyla dikka çeken bu ürün, ultra ince tasarımına rağmen güçlü performansıyla dikkat çekiyor. İşte Huawei MateBook Fold özellikleri!

Huawei MateBook Fold Özellikleri

Ekran: 18 inç 3.3K LTPO OLED (katlanınca 13 inç)

18 inç 3.3K LTPO OLED (katlanınca 13 inç) Çözünürlük: 3296×2472 (açık), 2472×1648 (kapalı)

3296×2472 (açık), 2472×1648 (kapalı) Parlaklık: 700 nit (normal), 1600 nit (HDR pik)

700 nit (normal), 1600 nit (HDR pik) İşletim Sistemi: HarmonyOS

HarmonyOS İşlemci ve Depolama: 32 GB RAM + 1 TB / 2 TB SSD

32 GB RAM + 1 TB / 2 TB SSD Bağlantı: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2x USB-C

Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, 2x USB-C Kamera: 8 MP ön kamera

8 MP ön kamera Ses: 6 hoparlör, 4 mikrofon

6 hoparlör, 4 mikrofon Pil: 74.69Wh, 140W hızlı şarj

74.69Wh, 140W hızlı şarj Boyut: Açıkken 7.3-7.6mm, kapalıyken 14.9mm

Açıkken 7.3-7.6mm, kapalıyken 14.9mm Ağırlık: 1.16 kg

1.16 kg Renkler: Forging Shadow Black, Cloud Water Blue, Skyline White

Forging Shadow Black, Cloud Water Blue, Skyline White Fiyat: 23.999 CNY (130 bin TL)

Son yıllarda birbirinden başarılı MateBook modelleriyle dikkatleri üzerine çeken Huawei, PC pazarındaki varlığını güçlendirmeye kararlı. Bu kapsamda, kısa süre önce HarmonyOS'un PC versiyonunu duyurarak Windows ve macOS'a rakip olacağını gösteren şirket, şimdi de devrim niteliğindeki katlanabilir MateBook Fold'u tanıttı.

Katlanabilir ekran teknolojisi özellikle akıllı telefonlarda yaygınlaşsa da bu yenilikçi tasarımın dizüstü bilgisayarlarda oldukça nadir görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu nedenle MateBook Fold oldukça ilgi çekici ve yenilikçi bir ürün. Özellikleri ise en az tasarımı kadar ilgi çekici.

Huawei MateBook Fold, açıldığında 18 inçlik dev bir ekrana sahip. Bu boyuttaki bir ekran tablet ya da bilgisayardan çok küçük bir monitörü andırsa da katlandığında 13 inç boyutlarında taşınabilir bir cihaza dönüşüyor.

3.3K çözünürlüklü bu LTPO OLED ekran, 1600 nit parlaklık ve 1440 Hz PWM dimleme özelliğiyle göz yorgunluğunu en aza indiriyor. Ayrıca, 2.000.000:1 kontrast oranı ve 92% ekran-gövde oranı ile görsel deneyimi üst seviyeye taşıyor.

Sadece 7.3 mm kalınlığında olan cihaz, 1.16 kg ağırlığıyla şaşırtıcı derecede hafif. Basalt su damlası menteşe sistemi sayesinde katlama mekanizması son derece dayanıklı ve sorunsuz çalışıyor. Ayrıca, elmas kaplı alüminyum fanlar ve 28W performans çıkışı ile uzun süreli kullanımda bile aşırı ısınmanın önüne geçiliyor.

Ne yazık ki söz konusu bilgisayarın işlemcisi şu an için belirsiz. Şirketin ABD ambargosu nedeniyle en yeni CPU'lara erişmekte zorlandığı biliniyor. Bu nedenle tahminler şirketin kendi geliştirdiği Kirin işlemcilerden birinin bu cihazda kullanıldığı yönünde.

Huawei MateBook Fold Fiyatı

Huawei MateBook Fold'un fiyatı ise 32 GB RAM + 1 TB depolama sunan modeli için 23.999 CNY (yaklaşık 130 bin TL). 32 GB RAM + 2 TB depolama sunan model ise 26.999 CNY yani yaklaşık 145 bin TL. Söz konusu bilgisayarın Çin dışında satışa çıkıp çıkmayacağı ise şu an için belirsiz.

Peki siz Huawei MateBook Fold özellikleri ve fiyatı hakkında ne düşünüyorsunuz? Tamamı ekrandan oluşan bu katlanabilir dizüstü bilgisayar modelini satın alır mıydınız? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.