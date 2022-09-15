Huawei MateBook X Pro 2022 Satışa Çıktı: Özellikleri ve Fiyatı!

Huawei MateBook X Pro 2022 özellikleri ve fiyatı belli oldu. Peki, şık tasarıma sahip olan yeni dizüstü bilgisayar modeli hangi donanım bileşenlerine sahip? Huawei tarafından üretilen laptop ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Huawei MateBook X Pro 2022 Özellikleri ve Fiyatı

Ekran Boyutu: 14,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 × 2080 piksel

Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 PPI

Ekran Parlaklığı: 500 nit

RAM: 16 GB LPDDR5

İşlemci: 12. nesil Intel Core™ i7-1260P

Ekran Kartı: Intel Iris X

Depolama Alanı: 1 TB NVMe PCIe SSD

İşletim Sistemi: Windows 11 Pro

Fiyatı: 45 bin TL

14,2 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei MateBook X Pro 2022, bu ekran üzerinde kullanıcılarına 3120 x 2080 piksel çözünürlük, 500 nit parlaklık ve 264 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 1500:1 kontrast oranına sahip olan dizüstü bilgisayar modelinin ekranında 1,07 milyar renk mevcut.

Gücünü 12. nesil Intel Core™ i7-1260P işlemcisinden alan laptopta Intel Iris X ekran kartı yer alıyor. 16 GB LPDDR5 RAM'e sahip olan MateBook X Pro 2022 modelinin depolama alanı tarafında 1 TB NVMe PCIe SSD bulunuyor.

Bilgisayarda Huawei Free touch isimli özellik de mevcut. Verimliliğini üst seviyeye çıkaran ve kullanım deneyimini önemli ölçüde iyileştiren özellik, altı yeni sezgisel hareketi destekliyor. Oturum açma tarafında yüz tanıma ve parmak izi okuyucusu desteği yer alıyor.

Windows 11 Pro işletim sistemi ile kutudan çıkan laptop MateView SE monitör, MatePad T10S tablet, kablosuz slim klavye, bluetooth mouse ve sırt çantası hediyeleriyle birlikte geliyor. Huawei tarafından üretilen yeni dizüstü bilgisayar modeli için 45 bin TL fiyat belirlendi.

Huawei tarafından geliştirilen MateBook X Pro 2022 isimli yeni dizüstü bilgisayar modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.