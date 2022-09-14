Microsoft Oyun Bilgisayarı Sunmaya Hazırlanıyor

Microsoft oyun bilgisayarı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Yazılım devinin üzerinde çalıştığı oyun odaklı dizüstü bilgisayar modelinde yer alan donanım bileşenleri belli oldu. Oyunculara hitap edecek yeni PC modeli sahip olduğu özelliklerle dikkat çekiyor.

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi, oyun odaklı dizüstü bilgisayar dünyasına giriş yapmak için kollarını sıvadı. Şirketin satışa sunmaya hazırlandığı yeni Surface modelinin teknik özellikler ortaya çıktı.

Microsoft'un Oyun Bilgisayarının Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 16 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 x 1440 piksel

RAM: 16 GB / 32 GB LPDDR4x

İşlemci: 12. nesil Intel Core i5-12500H / 12. nesil Intel Core i7-12700H

Ekran Kartı: Nvidia GeForce RTX 3050 Ti / Nvidia GeForce RTX 3070 Ti

İşletim Sistemi: Windows 11 Home

Depolama Alanı: 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD

Boyut: 357,37 x 245,11 x 19,55 mm

ThePrimeGaming, yazılım devinin oyun odaklı yeni Surface modelinin özelliklerini ortaya çıkardı. Gün yüzüne çıkan teknik özelliklere göz attığımızda Microsoft şirketinin yeni bilgisayarının oyunculara hitap edeceğini görüyoruz.

İddiaya göre 16 inç ekran büyüklüğüne sahip olan dizüstü bilgisayar modeli, bu ekran üzerinde kullanıcılara 2560 x 1440 piksel çözünürlük sunacak. Bilgisayarın RAM tarafında ise 16 GB ve 32 GB olmak üzere iki farklı LPDDR4x seçenek bulunacak.

ABD merkezli yazılım devinin üzerinde çalıştığı oyun odaklı bilgisayarda 12. nesil Intel Core i5-12500H ya da 12. nesil Intel Core i7-12700H yer alacak. Bilgisayarın Intel Core i5 işlemcili sürümü Nvidia GeForce RTX 3050 Ti (4 GB GDDR6) ekran kartına sahip olacak.

Çok sayıda kişiyi önemli ölçüde heyecanlandıran PC'nin Intel Core i7 modelinde ise Nvidia GeForce RTX 3070 Ti (8 GB GDDR6) ekran kartı yer alacak. Windows 11 işletim sistemine sahip olan bilgisayarın depolama alanı tarafında 256 GB / 512 GB / 1 TB / 2 TB SSD seçenekleri olacak.

Surface modelinin boyutları ise 357,37 x 245,11 x 19,55 mm şeklinde olacağı ileri sürüldü. Söz konusu PC'nin 22 Eylül tarihinde düzenlenecek olan etkinlikte duyurulması bekleniyor.