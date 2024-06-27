Daha İyisi Yok! Huawei MateBook X Pro Türkiye'de Satışa Çıktı

ABD ambargosu nedeniyle akıllı telefon pazarında zorlu birkaç yıl geçiren Huawei, adeta küllerinden yeniden doğuyor. Ancak şirket yeniden zirveye tırmanma yolunda diğer ürün gruplarını da ihmal etmiş değil. Bunun ülkemizdeki son örneği ise MateBook X Pro 2024 modeli oldu.

Sahip olduğu OLED ekran, son nesil Intel işlemci ve diğer modern teknolojiler ile adeta bir performans canavarı olan MateBook X Pro 2024, Türkiye'de satışa çıktı. Peki ama Huawei'in "en iyisi" olarak karşımıza çıkardığı bu performans canavarı kullanıcılara neler sunuyor? İşte MateBook X Pro 2024 özellikleri ve fiyatı...

Huawei MateBook X Pro 2024 Özellikleri

Huawei MateBook X Pro 2024, kuşkusuz bir dizüstü bilgisayarın sahip olması gereken her şeye sahip. Bunların başında ise performans geliyor. Ürün gücünü tercihinize bağlı olarak Intel'in son nesil U7-155H ya da U9-185H işlemcilerinden alıyor. Bilmeyenler için i harfinin yerini alan u "Ultra" kelimesini temsil ediyor.

Aynı zamanda yine tercih ettiğiniz konfigürasyona göre 16 GB RAM - 1 TB NVMe SSD ya da 32 GB RAM - 2 TB NVMe SSD seçenekleri Huawei MateBook X Pro 2024 modelinde karşımıza çıkıyor. Ekran tarafına baktığımızda ise şimdiye kadarki en iyi dikkat çeken MateBook ile karşı karşıya olduğumuzu söylemek mümkün.

Huawei MateBook X Pro 2024,14.2 inç büyüklüğünde bir OLED ekran ile geliyor. Söz konusu panel, 3.1K çözünürlüğü ve 120 Hz yenileme hızı ile dikkat çekiyor. Ayrıca 1000 nit parlaklığı ile açık havada bile kristal netliğinde görüntüler sunarken, yüzde 93 ekran-gövde oranı ile çerçevesiz modern bir görünüşe sahip.

Yine Adobe RGB, P3 ve sRGB renk gamlarını destekleyen ekran, profesyonel renk doğruluğu ile dikkat çekiyor. Huawei MateBook X Pro 2024, bağlantı özellikleriyle de zirvede. Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.3 teknolojileri sayesinde, hızlı ve kesintisiz bir kablosuz bağlantı deneyimi kullanıcıları bekliyor.

Batarya performansına baktığımızda ise Thunderbol 4 destekleyen USB-C portları üzerinden şarj edilebildiğini görüyoruz. 90W SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde batarya sadece 10 dakikalık şarj ile 2 saatlik kullanım süresi sunuyor. Elbette ki bu kullnım süresi sizin dizüstü bilgisayar ile yaptığınız işlere göre değişebiliyor.

Üstelik tüm bu özelliklere rağmen Huawei MateBook X Pro 2024, sadece 980 gram ağırlığa ve 13,5 mm kalınlığa sahip. Bu da piyasadaki pek çok rakibinden daha iyi mobilite sunduğu anlamına geliyor. Peki MateBook X Pro 2024 Türkiye fiyatı ne kadar?

Huawei MateBook X Pro 2024 Fiyatı

Huawei MateBook X Pro 2024, Türkiye'de 84.999 TL fiyatla satışa sunuluyor. Yanında 6.499 TL değerinde FreeBuds Pro 3 ve 8.999 TL değerinde 1 yıl uzatılmış garanti hediyesi ile geliyor. AMBXPROPR kupon koduyla 2.500 TL daha indirim yapılabiliyor.

Ancak bunun Intel Ultra 9 işlemcili versiyon için olduğunu hatırlatmakta fayda var. Yine benzer avantajlar sunan Intal Ultra 7 işlemcili versiyonu 79.999 TL'ye almak mümkün. Yine de halihazırda gözden çıkarılan parayı düşünürsek, birkaç bin TL daha ekleyerek en üst sürümü almak çok daha mantıklı gibi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei MateBook X Pro 2024 özellikleri ve fiyatı ile sizin ilginizi çekmeyi başardı mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.