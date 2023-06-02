Huawei MatePad 11 2023 ve MateBook X Pro 2023 Türkiye'de Satışta!

Tablet modeli Huawei MatePad 11 2023 ve dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro 2023 Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Huawei MatePad 11 2023 ve MateBook X Pro 2023 fiyatı ne kadar? Huawei marka yeni tablet ve laptop modellerine dair ayrıntılar haberimizde.

Huawei MatePad 11 2023 Özellikleri

Ekran Boyutu: 11 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2560 × 1600 piksel

Ekran Paneli: TFT LCD

Yenileme Hızı: 120Hz

İşlemci: Snapdragon 865

GPU: Adreno 650

Batarya: 7.250 mAh

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 13 MP

Ön Kamera: 8 MP

Bluetooth: 5.1

Yazılım: HarmonyOS 3.1

Ağırlık: 480 gram

Kalınlık: 7,2 mm

Huawei MatePad 11 2023 Fiyatı

Huawei MatePad 11 2023 isimli yeni tablet modeli, Huawei çevrim içi mağazasında şu anda uygulanan kampanya kapsamında Huawei MatePad serisi kalemle beraber 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

Huawei MateBook X Pro 2023 Özellikleri

Ekran Boyutu: 14,2 inç

Ekran Çözünürlüğü: 3120 × 2080 piksel

Ekran Paneli: LTPS

Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit

Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 PPI

İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7-1360P

Ekran Kartı: Intel Iris Xe

RAM: 16 GB LPDDR5

Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD

Mikrofon: 4 adet

Hoparlör: 6 adet

Batarya: 60Wh

Kalınlık: 221 mm

Huawei MateBook X Pro 2023 Fiyatı

Huawei MateBook X Pro 2023 isimli yeni laptop modeli, Huawei çevrim içi mağazasında şu anda uygulanan kampanya kapsamında Huawei Bluetooth Mouse CD23, Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantası, Huawei MatePad SE ve Huawei AX2 router beraber 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.