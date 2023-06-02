Huawei MatePad 11 2023 ve MateBook X Pro 2023 Türkiye'de Satışta!
Türkiye'de satışa sunulan Huawei MatePad 11 2023 ve MateBook X Pro 2023 fiyatı belli oldu. İşte Huawei marka yeni laptop ve tablet modellerinin detayları!
Tablet modeli Huawei MatePad 11 2023 ve dizüstü bilgisayar modeli MateBook X Pro 2023 Türkiye'de satışa sunuldu. Peki, Huawei MatePad 11 2023 ve MateBook X Pro 2023 fiyatı ne kadar? Huawei marka yeni tablet ve laptop modellerine dair ayrıntılar haberimizde.
Huawei MatePad 11 2023 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 11 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 2560 × 1600 piksel
- Ekran Paneli: TFT LCD
- Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Snapdragon 865
- GPU: Adreno 650
- Batarya: 7.250 mAh
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 13 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Bluetooth: 5.1
- Yazılım: HarmonyOS 3.1
- Ağırlık: 480 gram
- Kalınlık: 7,2 mm
Huawei MatePad 11 2023 Fiyatı
Huawei MatePad 11 2023 isimli yeni tablet modeli, Huawei çevrim içi mağazasında şu anda uygulanan kampanya kapsamında Huawei MatePad serisi kalemle beraber 7 bin 499 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Huawei MateBook X Pro 2023 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 14,2 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 3120 × 2080 piksel
- Ekran Paneli: LTPS
- Ekran Parlaklık Seviyesi: 500 nit
- Ekran Piksel Yoğunluğu: 264 PPI
- İşlemci: 13. Nesil Intel Core i7-1360P
- Ekran Kartı: Intel Iris Xe
- RAM: 16 GB LPDDR5
- Depolama: 1 TB NVMe PCIe SSD
- Mikrofon: 4 adet
- Hoparlör: 6 adet
- Batarya: 60Wh
- Kalınlık: 221 mm
Huawei MateBook X Pro 2023 Fiyatı
Huawei MateBook X Pro 2023 isimli yeni laptop modeli, Huawei çevrim içi mağazasında şu anda uygulanan kampanya kapsamında Huawei Bluetooth Mouse CD23, Huawei Swift dizüstü bilgisayar sırt çantası, Huawei MatePad SE ve Huawei AX2 router beraber 49 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.
Huawei P60 Pro İncelemesi
DxOMark listesinde 156 puan ile ilk sırada konumlanarak dünyanın en iyi kameraya sahip mobil cihazı olmayı başaran Huawei P60 Pro etkileyici kamera performansının yanı sıra güçlü donanım bileşenleri, kaliteli ekranı ve büyüleyici tasarımıyla da dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
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