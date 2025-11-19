Huawei'den 24 GB RAM'li 2'si 1 Arada Tablet Geliyor! Tarih Verildi

Huawei yakın bir zamanda özellikleri ile dikkatleri üzerinde toplayacak Mate 80 RS ve Mate X7 telefonlarını tanıtacak. Bu cihazların 20 GB RAM ile birlikte gelmesi bekleniyor ancak son duyuruya bakılacak olursa teknoloji devi sadece bunlarla sınırlı kalmayacak. Şirket ayrıca son derece işlevsel 2'si 1 arada tablet MatePad Edge'i de kullanıcılarla buluşturacak.

Huawei MatePad Edge Tanıtım Tarihi

Huawei MatePad Edge, 25 Kasım'da tanıtılacak. Bununla birlikte tabletin bütün özellikleri ve fiyatı netlik kazanacak. Çok yakın bir tarihte düzenlenecek olan etkinlikte bu cihazın yanı sıra markanın yeni amiral gemisi Huawei Mate 80 ile katlanabilir telefonu Mate X7 de kullanıcıların karşısına çıkacak.

Huawei MatePad Edge'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei'in hem tablet hem dizüstü bilgisayar olarak kullanılabilecek olan 2'si 1 arada modeli MatePad Edge, 14.2 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. OLED ekranla birlikte gelecek olan tablet, özellikle grafik tasarımcılara ve video editörlerine ihtiyaç duydukları konforu sağlayacak.

Merakla beklenen cihazla ilgili detaylar şimdilik bununla sınırlı olsa da daha önce Çinli sosyal medya platformu Weibo'da çeşitli özellikleri sızdırılmıştı. Bu sızıntıya göre tablet, 24 GB RAM ve 1 TB depolama alanı sunacak. Böylece kullanıcılar performans anlamında oldukça iyi bir deneyime sahip olacak ve depolama alanı konusunda herhangi bir sorunla karşılaşmayacak.

Cihaz, Kirin 9 serisi bir işlemciden gücünü alacak. Ayrıca tabletin ısı seviyesini kontrol altında tutmaya yardımcı olacak bir fanla birlikte gelecek. Göz yorgunluğu azaltmaya ve parlamayı önlemeye yardımcı olmak için geliştirilen ekrana sahip bir sürümü de olacak. Bunun cihazı uzun bir süre boyunca kullanmaya ihtiyacı olanlara büyük faydası dokunacak.

MateBook E'de Windows işletim sistemi kullanılırken bu tablet, Huawei'in HarmonyOS ile çalışan ilk 2'si 1 arada tableti olacak. Gümüş ve gri renk seçenekleri ile beraber gelecek olan cihaz daha rahat bir yazma deneyimi sunan klavyeye sahip olacak. Ayrıca cihazın ne zaman dizüstü bilgisayar ne zaman tablet modunda olduğunu da otomatik olarak algılayacak.