Çift Katmanlı OLED Ekran: Huawei MatePad Pro 12.2 Tanıtıldı!

Huawei profesyonel içerik oluşturucular için geliştirdiği amiral gemisi tableti olan MatePad Pro 12.2'yi tanıttı. MatePad Pro serisinin yeni üyesi olan bu tabletin en dikkat çekici özelliği çift katmanlı OLED ekranı olurken, Huawei'nin dijital boyama uygulaması yüklü geliyor.

Huawei MatePad Pro 12.2 Özellikleri

MatePad Pro 12.2'nin ekranı adından da anlaşılabileceği üzere 12.2 inç boyutunda. 2000 nit parlaklığa ulaşabilen bu ekran 2.8K çözünürlük sunuyor. Huawei çift katmanlı yapının bir OLED panelin ömrünü üç kat artırdığını ve güç verimliliğinde yüzde 33'lük bir iyileştirme sağladığını iddia ediyor.

Titremeyi azaltmak ve yoğun ışık altında görünürlüğü artırmak için çeşitli teknolojiler ile donatılan ekranın yenileme hızı 144 Hz seviyesinde. 508 gram ağırlığı ile piyasadaki en hafif 12 inç tablet olma özelliğini taşıyan MatePad Pro 12.2'nin işlemcisi ve pil özellikleri henüz açıklanmadı. Tabletin yeni Kirin 9010W işlemciden güç aldığını ve 100W hızlı şarj destekleyen 10000 mAh bataryaya sahip olduğunu tahmin ediyoruz.

13 Megapiksel sensörün liderlik ettiği çift arka kameraya ve 8 Megapiksel ön kameraya sahip olan tablet, hem yüksek hem de düşük frekanslar için tasarlanmış sekiz hoparlörle donatıldı.

M-Pencil kalem için yerleşik bir şarj yuvasına sahip olan yeni Huawei Star Leap Klavye sayesinde ayrı şarj ihtiyacı ortadan kalkıyor. Manyetik akıllı eksen tasarımı, dizüstü bilgisayar deneyimini taklit ederek tek elle kolayca açılıp kapanmayı mümkün hale getiriyor.

Tianshenghuihua uygulaması geleneksel Çin mürekkep resminden esinlenen yeni üst düzey fırçalar ve tuvaller ile daha gerçekçi bir sanatsal deneyim sunuyor.

Üç farklı renk seçeneği ile gelen Huawei MatePad Pro 12.2'nin fiyatı 12 GB RAM ve 256 GB depolama için 600 dolar olarak belirlendi. Kalem ve klavye setiyle gelen 16 GB RAM'e ve 1 TB depolamaya sahip olan sınırlı sayıdaki model ise 1160 dolar seviyesinde.