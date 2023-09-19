Huawei Dev Tabletini Piyasaya Sürmeye Hazırlanıyor: MatePad Pro 13.2

Son dönem Apple, Huawei, Samsung gibi büyük şirketler tabletler üzerinde yoğunlaştı. Küçük firmalarda aralıklarla piyasaya yeni tabletlerini sunuyor.

Huawei geçtiğimiz aylarda “Huawei MatePad New Series” adını verdiği yepyeni bir tablet serisini lansmanla duyurmuştu. Şirket, bu tabletin “hafif” ve “yeni” üzerine odaklanacağını da belirtmişti.

Şimdi ise en büyük tablet olacağını iddia ettiği MatePad Pro 13.2'yi piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Tanıtımı Ne Zaman Yapılacak?

Huawei, 25 Eylül'de MatePad Pro 13.2 tabletini resmi olarak Çin'de tanıtmayı planlıyor. Tabletin kısa bir süre sonra Avrupa'da piyasaya sürüleceği fakat ABD'de piyasaya sürülmesinin söz konusu olmadığı söyleniyor.

Tablete dair geleneksel standartlardan çok daha iyi kablosuz bağlantılar sunmayı vaat eden devasa ekran ve NearLink iletişim teknolojisi dışında tablet hakkında henüz bilinen hiçbir şey yok.

MatePad Pro 13.2'nin ayrıca SparrowNews aracılığyla M-Pencil 3 kalemi desteğine sahip olması bekleniyor. Huawei'nin yaklaşmakta olan dev tableti hakkında şu ana kadar edinilen bilgiler bunlarla sınırlı.

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