Huawei'den Aşırı İnce Tablet Geliyor! Çıkış Tarihi Belli Oldu

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Geçen yıl piyasaya sürülen Huawei MatePad Pro'nun devam modeli için geri sayım başladı. Bugüne dek tabletle ilgili çok fazla detay ortaya çıkmasa da bu durum an itibariyla değişti diyebiliriz. Huawei, kısa bir süre önce MatePad Pro 2026'nın tanıtım tarihini açıkladı. İşte merak edilen detaylar!

Huawei MatePad Pro 2026 Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle MatePad Pro 2026'nın tanıtım tarihini doğruladı. Buna göre Çinli markanın yeni tableti 5 Ağustos'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. İlk etapta Çin'de satışa çıkacak modelin ilerleyen dönemlerde diğer ülkelere de gelmesi ihtimaller dahilinde.

Huawei MatePad Pro 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Bu kapsamda ülkemizde şirketin MatePad Pro 2025 ve MatePad Pro Max gibi modelleri satılıyor. Buradan yola çıkarak önümüzdeki ay tanıtılacak MatePad Pro 2026'nın da Türkiye'de satılabileceğini söylemek mümkün. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Huawei MatePad Pro 2026 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

12.2 inçlik ekrana sahip Huawei MatePad Pro 2025 an itibariyla Çinli markanın resmi sitesinde 44.999 TL'den satılıyor. MatePad Pro 2026'nın özelliklerinin daha güçlü olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 49.999 TL gibi bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabilir.

Huawei MatePad Pro 2026 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: Yaklaşık 12 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Kirin T93 serisi bir işlemci

Şarj Desteği: 66W

Ekstra Özellikler: Beidou uydu mesajlaşma desteği

Kamera Modülü: Dairesel tasarım

Aksesuar Desteği: Kalem ve klavye desteği

Renk Seçenekleri: Mavi ve pembe

Kalınlık: 4.7 milimetre

Ağırlık: 439 gram

Editörün Yorumu

Eğer mobil oyun oynamayı ve dizi/film izlemeyi seviyorsanız Huawei MatePad Pro 2026 sizin için uygun bir seçenek olacak diyebilirim. Cihazın tasarımının da oldukça şık olduğunu düşünüyorum. Ek olarak klavye ve kalem desteği, gerektiğinde cihazı adeta bir bilgisayar gibi kullanmanıza imkan sağlayacak.