Huawei'nin Fiyat/Performans Telefonu Canlı Görüntülendi: İşte Tasarımı!

Huawei'nin bir süredir üzerine çalıştığı Nova 16 SE için geri sayım başladı. Geçtiğimiz günlerde bazı teknik özellikleri sızdırılan akıllı telefonun son olarak canlı görüntüsü paylaşıldı. Peki Huawei Nova 16 SE nasıl görünecek? İşte ayrıntılar!

Huawei Nova 16 SE Tasarımı Nasıl Olacak

Güvenilir sektör kaynakları kısa bir süre önce Huawei Nova 16 SE'nin canlı görüntüsünü paylaştı. Paylaşılan görsellere göre akıllı telefon Nova 16 ailesinden daha farklı bir tasarımla karşımıza çıkacak. Bunu biraz daha açarsak arka tarafında dikdörtgen bir kamera modülüne ev sahipliği yapacak. Bu kurulumda üç adet kameranın ve bir adet LED flaşın yer alacağını da belirtelim.

Maalesef sızıntıda modelin ön panel tasarımı yer almıyor. Fakat mevcut Nova 16 serisini göz önüne alarak ön tarafta ince çerçevelere sahip delikli bir tasarımın kullanılacağını söyleyebiliriz. Bunun dışında cihazın turkuaz, siyah, beyaz ve turuncu renk opsiyonlarıyla gelmesi bekleniyor.

Huawei Nova 16 SE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Paneli: Düz LTPS OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Kirin 8020

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Arka Ana Kamera: 50 megapiksel

Ek Kamera Sensörü: Red Maple çok spektrumlu sensör

Arka Panel Tasarımı: Degradeli kaplama

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, mavi, turuncu

Huawei Nova 16 SE Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Henüz Huawei'den Nova 16 SE'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Ancak son dönemde telefonla ilgili çok sayıda sızıntı ortaya çıktı. Bu nedenle lansmanın çok da uzakta olmadığını belirtelim. Kısacası cihaz önümüzdeki ay veya en geç ağustosta vitrine çıkabilir. Son olarak modelin 300 dolardan (14.224 TL) başlayan fiyatlarla satılacağı söyleniyor. Bu da ülkemizde uygulanan vergileri dahil ettiğimizde 29.000 TL'ye karşılık geliyor.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 SE'nin tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Zira dikdörtgen kamera kurulumuna sahip telefonları gerçekten seviyorum. Huawei Nova 16 SE de görünümüyle kullanıcıları üzmeyecek diye düşünüyorum. Bunun dışında özellikleri de gayet yeterli olacak diyebilirim.