2027 Mercedes-Benz GLA Tanıtıldı: 800V Mimari ve 657 Kilometre Menzil

EQ markasına veda edip artık elektrikli modellerinde orijinal isimlerini kullanmaya başlayan Mercedes-Benz, elektrikli model gamını genişletmeye devam ediyor. Daha önce Mercedes-Benz CLA ve Mercedes-Benz GLB modellerini tanıtan marka şimdi ise bu araçlarla aynı platformu paylaşan GLA'yı gözler önüne serdi. Markanın yeni modeli hem elektrikli hem de hibrit güç üniteleri ile sunulacak.

Yeni Mercedes-Benz GLA'nın Nasıl Bir Tasarımı Var?

Yeni Mercedes-Benz GLA modelinde markanın son dönemde diğer modellerinde de gördüğümüz ön yüze geçiş yapıldığını görüyoruz. Ön bölümde geniş bir ön ıgaraya ev sahipliği yapan araçta büyük Mercedes-Benz logosu da ön ızgaranın neredeyse merkezinde konumlandırılıyor. Aracın damla formlu ön farları ise markadan son dönemde görmeye alıştığımız üç kollu yıldız şeklindeki LED aydınlatmalara sahip.

Aracın yan tarafına geçtiğimizde önceki modele göre daha uzun bir dingil mesafesi bizleri karşılıyor. Yeni modelin yüksekliğinin de ayrıca selefine göre 20 mm daha az olduğunu söyleyelim. Belirgin omuz çizgisi de aracın bu bölümdeki sportif çizgisini destekliyor. Yeni nesil bir A-Serisi üretmeyi planlamayan Mercedes-Benz bu anlamda hatchback müşterilini de GLA'ya çekmek istiyor gibi görünüyor.

Arka bölüme geçtiğimizde tamamen yeni bir tasarım bizleri karşılıyor. Aracın kare formlu stop lambaları LED bir şerit ile birbirine doğru uzanıyor. Yeni modelin uzunluğunun 102 mm artarak 4.565 mm'ye ulaştığını belirten Alman üretici, genişliğin ise 39 mm artarak 1.873 mm olduğunu ifade etti. Aracın 61 mm artarak 2.790 mm'ye ulaşan dingil mesafesi ise iç mekanda bizlere çok daha geniş bir yaşam alanı vadediyor.

2027 Mercedes-Benz GLA'nın İç Mekan Tasarımı Nasıl?

Yeni modelde oldukça teknolojik bir iç mekan bizleri karşılıyor. 10,25 inçlik bir gösterge ekranına sahip olan olan araçta her biri 14 inç boyutunda olmak üzere merkezi bilgi-eğlence ve yolcu ekranına ev sahipliği yapıyor. MBUX Superscreen olarak isimlendirilen üçlü ekran düzeni ile kompakt sınıfta yeni bir çağa adım atan Mercedes-Benz'in bilgi-eğlence sistemi Google Cloud'un yeni 'Otomotiv Yapa Zeka Temsilcisi'ni kullanıyor.

Aracın artan boyutları iç mekandaki yaşam alanına oldukça olumlu yansımış. Yeni modelde ön tarafta sürücü ve yolcu için 7,62 mm fazladan diz mesafesi sunulurken, arka koltuklarda bu miktar 38,1 mm'ye kadar çıkıyor. Ayrıca aracın azalan yüksekliğine rağmen aerodinamik tavan tasarımı ve panoramik cam tavan sayesinde hem önde de hem de arkada 22,86 cm'lik fazladan baş mesafesi yer alıyor.

Artan boyutlar aracın bagaj hacmine de oldukça olumlu yansıyor. Yeni GLA, 410 litrelik bagaj hacmi ile selefine göre 70 litrelik bir avantaja sahip. Elektrikli versiyonlar ayrıca kaputun altında 107 litrelik bir ön bagaja da sahip.

Yeni Mercedes-Benz GLA Hangi Motor Seçeneklerine Sahip Olacak?

Mercedes-Benz GLA, ilk etapta 3 farklı elektrikli motor seçeneği ile sunulacak. Giriş seviyesinde sunulacak olan GLA 200, 224 beygir güç ve 58 kWh'lik LFP batarya ile sunulacak. GLA 250+ modelinde ise 272 beygirlik daha güçlü bir motor ve 85 kWh'lik daha büyük bir NMC batarya yer alıyor. Alman üretici bu versiyonun WLPT döngüsüne göre 657 kilometre menzil sunduğunu ifade ediyor.

Model gamının tepesinde yer alacak olan Mercedes-Benz GLA 350 4Matic ise çift elektrik motoru sayesinde dört tekerlekten çekiş ve 354 beygir güce sahip. Bu modelin 0-100 km/s hızlanması 5,4 saniye olarak açıklandı. Tüm modelleri 800V mimari ile donatan Mercedes-Benz, 320 KW'ye kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Şirket, uygun istasyonlarda araçların 10 dakikalık şarj ile 270 kilometrelik bir menzil kazanacağı iddiasında.

Alman üretici 71 kWh bataryaya ship dördüncü bir modelin ise 2027 yılının başlarında sunulacağını ifade ediyor. Mercedes-Benz, elektrikli versiyonların yanı sıra yeni GLA'yı 1,5 litrelik 48V hafif hibrit güç ünitesiyle de donatacak. 4 silindirli bir içten yanmalı motora ve 22 kW elektrik motoruna sahip olan model 8 ileri eDCT şanzımanla gücünü yere aktaracak.

Yeni Mercedes-Benz GLA'nın Fiyatı Ne Kadar?

Mercedes-Benz ilk etapta elektrikli olarak sunacağı aracın Almanya fiyatlarını açıkladı. Buna göre giriş seviyesi GLA 200, 48 bin 599 euro ( yaklaşık 2 milyon 651 bin TL) fiyat etiketine sahip olacak. Model gamının en uzun menzile sahip olan GLA 250+ 54 bin 978 euroluk ( yaklaşık 2 milyon 999 bin TL) fiyattan alıcı bulacak. Model gamının tepesindeki GLA 350 4Matic için istenen fiyat ise 58 bin 107 euro (yaklaşık 3 milyon 170 bin TL).

2027 Mercedes-Benz GLA Türkiye'de Satışa Sunulacak Mı?

Mercedes-Benz, yeni nesil GLA'nın satışlarına 30 Temmuz tarihi itibarıyla başlamış durumda. Yeni elektrikli SUV modelin ülkemize gelmesi ise 2027 yılını bulabilir. Yeni model giriş seviyesinde sunulan bu rakamlarla yüzde 75'lik ÖTV diliminde yer alıyor. Aracın Almanya fiyatının üzerine yüzde 75'lik ÖTV ve yüzde 20'lik KDV oranlarını eklediğimizde karşımıza yaklaşık olarak 5 milyon 500 bin TL'lik bir rakam çıkıyor.

Edtörün Yorumu

Üçüncü nesil Mercedes-Benz GLA, tasarımı, sahip olduğu özellikler ve teknolojisi ile oldukça dikkat çekici görünüyor. Özellikle modelin iç mekan yapısı üst sınıf modellerde rastladığımız türden. Ben her ne kadar bu kadar fazla ekran sevmesem de çoğu kişinin bunu sevdiği bir gerçek. Bu durum GLA'yı rakiplerinden birkaç adım öne çıkaracaktır.

Mercedes-Benz GLA bu fiyatı ile Türkiye'de rakipleri ile mücade etmesi oldukça zor görünüyor. Alman otomobil üreticisinin Tesla Model Y, Togg T10X, KIA EV3, EV6, Hyundai IONIQ5 gibi modellerin karşısında 5 milyonu aşan rakamları ile işi oldukça zor olacaktır. Alman üretici ülkemizde satış yapmak istiyorsa Türkiye pazarına özel bir motor kombinasyonu sunmalı.