Huawei'nin Yeni Telefonu Ortaya Çıktı! 8500 mAh Batarya ve Dahası

Huawei, 2024'te çıkan Nova 12 SE'den bu yana SE takısını taşıyan yeni bir akıllı telefon piyasaya sürmemişti. Ancak bu durum çok yakında değişecek gibi görünüyor. Zira son gelişmeler markanın bir süredir üzerinde çalıştığı Huawei Nova 16 SE modeline ait yeni teknik detayları ortaya koyuyor.

Huawei Nova 16 SE Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Paneli: Düz LTPS OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

İşlemci: Kirin 8020

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Arka Ana Kamera: 50 megapiksel

Ek Kamera Sensörü: Red Maple çok spektrumlu sensör

Arka Panel Tasarımı: Degradeli kaplama

Renk Seçenekleri: Siyah, beyaz, mavi, turuncu

Huawei Nova 16 SE Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 SE'de 1.5K çözünürlüklü OLED bir ekran mevcut olacak. Maalesef şu an için ekran boyutu ve çözünürlüğüyle ilgili bir detay paylaşılmadı. Nova 12 SE'de 6,67 inç boyutlarında, 90 Hz tazeleme hızlarını ve 1080 x 2400 piksel çözünürlüğü destekleyen OLED bir ekran kullanılmıştı. Buradan yola çıkarak yeni modelde de 6,67 inç büyüklüğünde bir ekranın kullanılabileceğini söylemek mümkün.

Huawei Nova 16 SE İşlemcisi Ne Olacak?

Akıllı telefonda Kirin 8020 işlemcisine yer verilecek. Bu donanım halihazırda Nova 14 Ultra, Nova 14 Pro ve Nova 15 gibi modellerde de karşımıza çıkıyor. 7 nm üretim teknolojisiyle geliştirilen yonga seti oyunlarda da kullanıcıları çok fazla üzmüyor. Zira yapılan testlere göre PUGB Mobile gibi yapımları 60 FPS'te akıcı bir şekilde çalıştırabiliyor.

Huawei Nova 16 SE Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Üründe 50 megapiksel çözünürlüklü bir ana kamera mevcut olacak. Selefiyle karşılaştırdığımızda ana kameranın çözünürlüğünde bir düşüşün olacağını görebiliyoruz. Bunu biraz daha açarsak Nova 12 SE'de 108 megapiksel ana, 8 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörlerinden oluşan üçlü kamera kurulumu tercih edilmişti.

Tabii ana sensör çözünürlüğünün düşecek olması genel kamera performansının da doğrudan düşeceği şeklinde yorumlanmamalı. Şirket belki de yeni modelde daha kaliteli lenslere yer vererek çözünürlük düşse bile daha kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayabilir. Bunun dışında maalesef cihazın diğer kameralarıyla ilgili bir detay paylaşılmadı.

Huawei Nova 16 SE Batarya Özellikleri Neler Olacak?

Huawei Nova 16 SE'nin en çok öne çıkan özelliği bataryası olacak gibi görünüyor. Zira sızdırılan bilgilere göre akıllı telefonda 8.500 mAh'lik bir pil kullanılacak. Bir önceki nesilde 4.500 mAh'lik bir bataryanın yer aldığı dikkate alındığında bu değerin fazlasıyla başarılı olduğunu söyleyebiliriz.

Huawei Nova 16 SE Ne Zaman Tanıtılacak ve Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Maalesef şu anda Huawei'den Nova 16 SE'nin tanıtım tarihine ilişkin bir açıklama gelmedi. Fakat son dönemde sızıntıların artması nedeniyle kullanıcıların çok fazla beklemek zorunda kalmayacağını belirtelim. Yani akıllı telefon ağustos veya en geç eylülde vitrine çıkabilir. Bunun dışında başlangıç fiyatının 300 dolar (14.213 TL) olacağı iddia ediliyor. Buna ülkemizde uygulanan vergileri dahil ettiğimizde 28.974 TL'ye karşılık geliyor.

Huawei Nova 12 SE an itibariyla ülkemizde satıldığından yaklaşan Nova 16 SE'nin de Türkiye'de satışa çıkması söz konusu.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 16 SE'nin teknik özelliklerini beğendiğimi söyleyebilirim. Özellikle bataryası kullanıcıları fazlasıyla memnun edecektir diye düşünüyorum. Örneğin benim kullandığım Android telefonun şarjı günde en az iki kez bitiyor. Bu durum fazlasıyla can sıkıcı diyebilirim. Nova 16 SE ile bu tür sorunların yaşanmayacak diyebilirim.