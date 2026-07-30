OPPO'nun 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda: Tanıtım Tarihi Açıklandı!

OPPO'nun orta segmente hitap edecek yeni akıllı telefonu A7 Pro Max ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazın teknik özellikleri sızdırılmıştı. Son gelişmeler ise OPPO A7 Pro Max'in tanıtım tarihini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO A7 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle A7 Pro Max'in 4 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Bu lansmanla birlikte telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını öğreneceğiz. Bunun dışında marka modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak şirketin ülkemizde çok sayıda modelinin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle A7 Pro Max'in de tanıtımın ardından ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

OPPO A7 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçen yıl piyasaya çıkan OPPO A6 Pro an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 18.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. OPPO A7 Pro Max'in daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 20 ila 25.000 TL arasında bir fiyata sahip olacak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO A7 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Paneli: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Yenileme Hızı: 120Hz

Parmak İzi Sensörü: Ekran altı

İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5

RAM: 12GB'a kadar

Depolama: 512GB'a kadar

Arka Ana Kamera: 50 megapiksel

Yardımcı Lens: 2 megapiksel

Ön Kamera: 50 megapiksel

Batarya Kapasitesi: 10000mAh

Şarj Hızı: 80W hızlı şarj

Kalınlık: 8.47mm

Ağırlık: 226 gram

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Editörün Yorumu

OPPO A7 Pro Max'i heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Zira bu modelle ilgili en çok dikkatimi çeken detay 10.000 mAh'lik devasa bataryası oldu. Bu akıllı telefonu satın alan kullanıcılar 'Acaba şarjım ne zaman bitecek?' şeklinde bir endişe taşımayacak Benzer şekilde diğer özelliklerinin de kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.