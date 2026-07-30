OPPO'nun 10.000 mAh Bataryalı Telefonu Yolda: Tanıtım Tarihi Açıklandı!

OPPO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle A7 Pro Max'in tanıtım tarihini duyurdu. Peki akıllı telefon ne zaman tanıtılacak? İşte ayrıntılar!

Tunahan Karakış
Tunahan Karakış
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⚡ Önemli Bilgiler

  • OPPO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle A7 Pro Max'in tanıtım tarihini duyurdu.
  • Buna göre OPPO A7 Pro Max'in 4 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacak.
  • Şirket tanıtım posterinde aynı zamanda akıllı telefonun 10.000 mAh'lik bir pile sahip olacağını da doğruladı.

OPPO'nun orta segmente hitap edecek yeni akıllı telefonu A7 Pro Max ile ilgili yeni gelişmeler söz konusu. Hatırlanacağı üzere daha önce cihazın teknik özellikleri sızdırılmıştı. Son gelişmeler ise OPPO A7 Pro Max'in tanıtım tarihini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

OPPO A7 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO kısa bir süre önce paylaştığı tanıtım posteriyle A7 Pro Max'in 4 Ağustos'ta düzenlenecek bir etkinlikte tanıtılacağını doğruladı. Bu lansmanla birlikte telefonun tüm özelliklerini ve fiyatını öğreneceğiz. Bunun dışında marka modelin hangi ülkelerde satışa sunulacağını henüz açıklamadı. Ancak şirketin ülkemizde çok sayıda modelinin satıldığını biliyoruz. Bu nedenle A7 Pro Max'in de tanıtımın ardından ülkemizde satışa çıkması ihtimaller dahilinde.

OPPO A7 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Geçen yıl piyasaya çıkan OPPO A6 Pro an itibariyla ülkemizde çeşitli e-ticaret platformlarında 18.700 TL'den başlayan fiyatlarla satışta. OPPO A7 Pro Max'in daha güçlü özelliklere sahip olacağını düşündüğümüzde muhtemelen 20 ila 25.000 TL arasında bir fiyata sahip olacak. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

OPPO A7 Pro Max Özellikleri Neler Olacak?

  • Ekran Boyutu: 6.78 inç
  • Ekran Paneli: OLED
  • Ekran Çözünürlüğü: 1.5K
  • Yenileme Hızı: 120Hz
  • Parmak İzi Sensörü: Ekran altı
  • İşlemci: Snapdragon 4 Gen 5
  • RAM: 12GB'a kadar
  • Depolama: 512GB'a kadar
  • Arka Ana Kamera: 50 megapiksel
  • Yardımcı Lens: 2 megapiksel
  • Ön Kamera: 50 megapiksel
  • Batarya Kapasitesi: 10000mAh
  • Şarj Hızı: 80W hızlı şarj
  • Kalınlık: 8.47mm
  • Ağırlık: 226 gram
  • İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

OPPO'nun Güçlü İşlemcili Akıllı Telefonu Yolda! 10.000 mAh Pili Var
MOBİL

OPPO'nun Güçlü İşlemcili Akıllı Telefonu Yolda! 10.000 mAh Pili Var

OPPO çok yakında güçlü özelliklere sahip A7 Pro Max'i piyasaya sürecek. Son olarak akıllı telefonun teknik özellikleri ortaya çıktı. İşte ayrıntılar!

Editörün Yorumu

OPPO A7 Pro Max'i heyecanla beklediğimi söyleyebilirim. Zira bu modelle ilgili en çok dikkatimi çeken detay 10.000 mAh'lik devasa bataryası oldu. Bu akıllı telefonu satın alan kullanıcılar 'Acaba şarjım ne zaman bitecek?' şeklinde bir endişe taşımayacak Benzer şekilde diğer özelliklerinin de kullanıcıları üzmeyeceğini düşünüyorum.

 
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Tunahan Karakış

Teknoloji Editörü

Teknolojiye olan tutkusu henüz 6 yaşındayken 32 MB RAM'e sahip ilk bilgisayarına sahip olduğunda keşfeden Tunahan, o günden bu yana teknoloji dünyasının içinde yer alıyor. Akıllı telefonlar, Android ekosistemi ve donanım teknolojileri konularında uzmanlaşan Tunahan, geniş bir yelpazede içerik üretiyor.

Kaynak: https://www.gsmarena.com/oppo_a7_pro_max_launch_date_color_options_revealed-news-73932.php

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