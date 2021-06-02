Harmony OS Destekli MatePad Pro ve MatePad 11 Duyuruldu

Huawei MatePad 11 ve MatePad Pro özellikleri nasıl? HarmonyOS 2.0'ın resmi olarak piyasaya sürülmesiyle birlikte Huawei, yeni işletim sistemine sahip tabletlerini duyurdu. Hem HarmonyOS hem de Snapdragon yonga setleriyle merak uyandıran MatePad serisine birlikte göz atalım.

Çinli teknoloji devi, Huawei MatePad Pro 10.8 (2021), Huawei MatePad Pro 12.6 (2021) ve Huawei MatePad 11 şeklinde üç yeni tablet tanıttı ve tabletler hakkında gerçekten yeni olan çok şey var, fakat en önemlisi HarmonyOS isimli işletim sistemi.

ABD hükümeti tarafından getirilen yasak nedeniyle Huawei'nin Android yerine kendi işletim sistemi HarmonyOS'i geliştirdiğini uzun süredir biliyoruz. Ancak yapılan lansmanda HarmonyOS destekli ilk Huawei tabletleri gün yüzüne çıkmış oldu.

Bu değişiklik, Google hizmetleri olmama sorununu şimdilik çözmüyor, ancak yeterli sayıda üretici ve geliştirici yeni HarmonyOS için uygulama geliştirmeyi kabul ederse, zamanla Android çeşitliliği yakalanabilir gibi görünüyor.

(Huawei MatePad Pro)

İşletim sistemi bir yana, diğer büyük fark ise donanım tarafında yaşandı. 10.8 inç Huawei MatePad Pro Snapdragon 870 yonga seti kullanıyorken, MatePad 11 ise gücünü Snapdragon 865'ten alıyor.

Bu değişiklikler bir hayli önemli, çünkü Huawei tabletleri genellikle şirketin kendi Kirin yonga setlerini kullanıyordu. Yani ABD yasağı Kirin çipinin üretilmesinin önüne geçti. Yine de Snapdragon yonga setlerinin genel olarak Kirin'den daha iyi olduğunu düşünürsek, bu kötü bir değişiklik değil.

Huawei MatePad 11 ve MatePad Pro Özellikleri

Huawei MatePad Pro 12.6 (2021), 60Hz yenileme hızına sahip 1600x2560 OLED ekran, tek bir şarjla 14 saat video oynatabilen 10.050mAh pil, 40W kablolu şarj, 27W kablosuz şarj ve 10W ters kablosuz şarj sunuyor. 12,6 inçlik MatePad Pro ayrıca üç lensli bir arka kameraya (13MP ana, 8MP ultra geniş) yer veriyor.

Huawei MatePad 11 ise 120 Hz yenileme hızına sahip 10,95 inç 1600x2560 ekrana ve 12 saatlik pil ömrüne sahip. MatePad Pro ve MatePad 11, 8 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama alanı sunuyor.

(Huawei MatePad 11)

Huawei, masaüstü benzeri deneyimi daha da güçlendiren canlı uygulama önizlemeleriyle HarmonyOS sistemi genelinde gelişmiş fare desteği sunuyor. Çoklu ekran iş birliği, dosyaları sürükleyip bırakmak, aramaları yanıtlamak veya mesajlarınızı yazmak için Huawei telefonunuzun ekranını MatePad'e yansıtmanıza olanak tanıyan bir özellik de bulunuyor.

Huawei MatePad 11 ve Huawei MatePad Pro fiyatı ile ilgili bilgiler henüz belli değil. Her iki cihazın da global pazarda satışa sunulması bekleniyorken, diğer gelişmeler için Tamindir'i takip etmeyi unutmayın.