Midea, Huawei'in İşletim Sistemi HarmonyOS'i Kullanacak

Huawei'in işletim sistemi HarmonyOS'i ürünlerinde kullanacak şirket açıklığa kavuştu. Çinli ev aletleri üreticisi olan şirket Midea, sektöründe öne geçmek için daha gelişmiş araçlar sunmak üzere Huawei'in işletim sistemini kullanacağını duyurdu.

Midea yetkililerinden biri tarafından yapılan açıklamada şirketin yakın bir zamanda bir dizi ürününü piyasaya sürmek için Huawei ile çalışacağını belirtti. ChinaDaily tarafından aktarılan bilgilere göre Çinli ev aletleri üreticisi şirket, daha gelişmiş cihazlar piyasaya sürerek IoT (Nesnelerin İnterneti) üzerindeki hakimiyetini arttırmayı amaçlıyor.

Midea'nın IoT yönetiminden sorumlu olan bir yetkilinin açıklamasına göre HarmonyOS bu yıl içerisinde Midea ürünlerinin neredeyse tüm kategorilerini yani yaklaşık 200 çeşidini içerecek. Yetkili, işletim sisteminin ürünleri ve IoT arasında verimli bir ilişki kurmasına yardımcı olacağını düşünüyor.

Yetkili, konu hakkında yaptığı açıklamada ayrıca Huawei'in işletim sistemi HarmonyOS ile donatılmış daha fazla ev aletlerinin yakın bir tarihte piyasaya sürüleceğini de sözlerine ekledi. Yetkili bu açıklamayı şirketin Çin'deki cihazlarında tek bir dokunuş kolaylığının getirilerinden biri olan pratiklik ile ilgili yaptığı sunum sırasında yaptı.

Huawei, Eylül 2020'de IoT destekli ürünler için çapraz platform desteği de dahil olmak üzere daha iyi bir destek sunmaya gelecek olan HarmonyOS 2.0'ın piyasaya sürüleceğini duyurmuştu. İşletim sisteminin ikinci sürümünün ayrıca akıllı saatler, araba sistemleri ve hatta üçüncü taraf ev aletleri için de destek sunacağı biliniyor.

Midea özellikle Huawei'in işletim sisteminin en son sürümünü kullanacağını duyurduğu ilk şirketlerden bir tanesi olmuştu. Midea'daki yetkililerin ev aletlerinin sorunsuz çalışmasını sağlamak için Huawei'deki meslektaşları ile birlikte çalıştığı söylenmişti.

Huawei'e bağlı bir Twitter hesabında geçtiğimiz günlerde paylaşılan bir tweete göre HarmonyOS lansmanı 2 Haziran'da (15.00 TSİ) yapılacak. Huawei Mobile hesabında paylaşılan başka bir tweette ise sırasıyla Huawei ve HarmonyOS logolarının bulunduğu bir video yer aldı.

It's nearly time to find out more about #HarmonyOS#LiveSmartWithHuawei pic.twitter.com/pmsHFHpgFN