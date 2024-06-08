PUBG Canavarı Huawei MatePad SE 11 Tanıtıldı: İşte Özellikleri
Huawei, kısa bir süre önce MatePad SE 11 modelini dünya çapında piyasaya sürdü. İşte Huawei MatePad SE 11 özellikleri!
Huawei, tablet pazarındaki payını artırmak için çalışmalarına devam ediyor. Çinli üretici kısa bir süre önce günlük işler için tasarlanmış ve aynı zamanda PUBG gibi mobil oyunlarda da üzmeyecek MatePad SE 11 modelini dünya çapında piyasaya sürdü.
Şirketin yeni tabletinin en çok dikkat çektiği detay tasarımı diyebiliriz. Zira ince bir yapıda olması ve metal bir kasayla gelmesi orta segmente hitap etmesine rağmen kullanıcılara premium bir deneyim sunuyor. İşte Huawei MatePad SE 11 özellikleri!
Huawei MatePad SE 11 Özellikleri
Huawei MatePad SE 11 modeli 252,3 x 163,8 x 6,9 mm ölçülerinde ve 475 gram ağırlığında. Bununla birlikte FHD+ çözünürlüğe (1920 x 1200 piksel) ve %85 ekran-gövde oranına sahip 11 inçlik TFT LCD (IPS) bir panelle kullanıcıların karşısına çıkıyor.
Tabletin ekranında 400 nit tepe parlaklık, 1400:1 kontrast oranı, 16,7 milyon renk, %100 sRGB renk gamı ve rahat bir okuma deneyimi için e-Kitap modu yer alıyor. İşlemci tarafında ise şimdilik resmi bir detay mevcut değil. Ancak iddialara göre Kirin 710A veya Qualcomm Snapdragon 680 yonga setinden güç alacak.
Önde 5 Megapiksel selfie kamerası yer alırken, arkada 8 Megapiksellik bir sensör bulunuyor. Dahası, 4/6/8 GB RAM ve 64/128 GB dahili depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor. Cihazın 22,5W hızlı şarj desteğine sahip 7700 mAh bataryaya sahip olduğunu da belirtelim.
Huawei MatePad SE 11'in fiyatı ve satışa çıkış tarihi şimdilik belli değil. Önümüzdeki günlerde bu detayların da belli olmasını bekliyoruz. Son olarak cihazın tüm teknik özellikleri ise şöyle;
|Özellik
|Ayrıntılar
|Boyutlar ve Ağırlık
|252,3 x 163,8 x 6,9 mm; 475 gram
|Renkler
|Kristal Mavi, Nebula Grisi
|Ekran
|11 inç TFT LCD (IPS); FHD+ (1920 x 1200 piksel)
|Ekran-Gövde Oranı
|%85
|Parlaklık
|400 nit
|Kontrast Oranı
|1400:1
|Renkler
|16,7 milyon
|Renk Gamı
|%100 sRGB
|İşlemci
|Kirin 710A veya Snapdragon 680 (resmi olarak onaylanmadı)
|İşletim Sistemi
|HarmonyOS 2.0
|Depolama
|64 GB / 128 GB
|RAM
|4 GB / 6 GB / 8 GB
|Arka Kamera
|8 MP
|Ön Kamera
|5 MP
|Batarya Kapasitesi
|7700mAh
|Şarj Desteği
|22,5W Hızlı Şarj
|Kalem Desteği
|M-Pen Lite
|Bağlantı
|Wi-Fi (2,4 GHz ve 5 GHz), Bluetooth 5.1, USB Type-C
|Sensörler
|Yer Çekimi, Ortam Işığı, Mikrofon
|Ses
|Huawei Histen 9.0 sesli dörtlü hoparlör
|Diğer
|USB OTG Desteği ve MeeTime çağrısı
Uzun Pil Ömrü, Şık Tasarım, Uygun Fiyat: Huawei Watch Fit 3, Apple Watch'a Meydan Okuyor! (inceleme)
Huawei uygun fiyatlı yeni akıllı saati Watch Fit 3'ü tanıttı. Biz de bu saati sizler Huawei Watch Fit 3 incelemesiyle özelliklerine göz attık.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!