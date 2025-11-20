Huawei, Kasım ayının en çok beklenen indirim dönemi için "Muhteşem Cuma" kampanyasını resmen duyurdu. Akıllı telefonlardan tabletlere, giyilebilir teknolojiden ses ürünlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan kampanya, teknoloji severlere büyük fiyat avantajları ve özel hediyeler sunuyor.

Huawei’den Teknoloji Tutkunlarına "Muhteşem Cuma" Müjdesi: Dev İndirimler Yolda

Huawei Online Mağaza üzerinden gerçekleştirilecek olan "Muhteşem Cuma" kampanyası, 24 Kasım’da başlayarak 1 Aralık’a kadar devam edecek. Kademeli olarak sunulacak fırsatlar kapsamında tüketicileri doğrudan fiyat indirimleri, ön ödemeli avantajlar ve ek garanti paketleri bekliyor. Kampanyanın öne çıkan ürünleri ve kaçırılmayacak fırsatlar ise şu şekilde:

Huawei Mate X6

Fırsat: 17 - 30 Kasım tarihleri arasında 109.999 TL fiyatla listelenen ürün için 999 TL’lik ön ödeme yapıldığında, sepette 9.999 TL indirim uygulanıyor.

Hediye: Yanında Huawei WATCH GT 6 Pro (Siyah) ve 66W SuperPower Şarj Adaptörü hediye ediliyor.

Huawei MatePad 12 X 2025

Fırsat: 24 - 30 Kasım arasında 26.999 TL fiyatla satışa sunulacak tablet için 600 TL değerinde indirim kuponu ve aylık 8.999 TL ödemeli 3 ay vadeli taksit imkanı bulunuyor.

Hediye: M-Pencil Pro, Bluetooth Mouse ve MatePad Klavye hediye paketi olarak sunuluyor.

Huawei WATCH GT 6 Pro

Fırsat: 16 - 30 Kasım tarihleri arasında 15.999 TL'den başlayan fiyatlarla raflarda. İkinci bir Watch GT 6 Gold modeli alımında sepette 1.000 TL ek indirim uygulanıyor.

Hediye: FreeBuds SE 3 kulaklık ve ek kayış hediye.

Huawei Watch D2

Fırsat: 1 Aralık’a kadar 15.999 TL fiyatla sunulan saat için 99 TL ön ödeme yapıldığında sepette 1.999 TL indirim sağlanıyor.

Hediye: +1 Yıl Uzatılmış Garanti ve Ücretsiz Hava Yastıklı Kayış Değişimi.

Huawei FreeBuds 7i

Fırsat: 13 - 30 Kasım arasında 4.999 TL fiyat etiketine sahip üründe, sepette 600 TL ek indirim ve Sağlık Uygulamasına özel kupon fırsatı var.

Hediye: 1 Yıl Kayıp Kulaklık Güvencesi.

Göz Dostu Ekran: Huawei MatePad 11.5 S

Fırsat: 17 - 30 Kasım arasında 3.000 TL doğrudan indirimle 15.999 TL’den satışta. M-Pencil 3. Nesil kalem ise tabletle alındığında 1.499 TL'ye geliyor. Hediye: Kutu içeriğinde MatePad Klavye hediye.

Kampanya kapsamındaki tüm ürünler ve detaylı bilgi için Huawei Online Mağaza sayfasını ziyaret edebilirsiniz.