Bu Yapay Zeka Testini Çözemezsen Seni Çok Üzerler
Yapay zeka ile oluşturulan görselleri ayırt edebilir misiniz? Eğer kendinize güveniyorsanız, aşağıdaki testi çözerek gözlem gücünüzü ölçebilirsiniz.
Yapay zeka araçları artık çok gerçekçi sonuçlar üretiyor. Nano Banana, DALL-E ve daha birçok yapay zeka modeli, bu tür fotoğraflara eğer çok fazla maruz kalmıyorsanız tespit etmeniz çok zor olan fotoğraflar üretebiliyor. Hatta bu alana ilgili olanlar bile bazen bunları fark etmekte zorlanabiliyor.
Tabii, siz sözünü ettiğimiz kişilerden olmadığınızı, yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları tespit etmekte aşırı iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bunu öğrenmenin ise tek bir yolu var: Sizin için hazırladığımız bu yapay zeka testini çözmek! Hazırsanız başlayalım.
