Bu Yapay Zeka Testini Çözemezsen Seni Çok Üzerler

Yapay zeka ile oluşturulan görselleri ayırt edebilir misiniz? Eğer kendinize güveniyorsanız, aşağıdaki testi çözerek gözlem gücünüzü ölçebilirsiniz.

Oğuz Çakır
Oğuz Çakır -

Yapay zeka araçları artık çok gerçekçi sonuçlar üretiyor. Nano Banana, DALL-E ve daha birçok yapay zeka modeli, bu tür fotoğraflara eğer çok fazla maruz kalmıyorsanız tespit etmeniz çok zor olan fotoğraflar üretebiliyor. Hatta bu alana ilgili olanlar bile bazen bunları fark etmekte zorlanabiliyor.

Tabii, siz sözünü ettiğimiz kişilerden olmadığınızı, yapay zeka ile oluşturulan fotoğrafları tespit etmekte aşırı iyi olduğunuzu düşünebilirsiniz. Bunu öğrenmenin ise tek bir yolu var: Sizin için hazırladığımız bu yapay zeka testini çözmek! Hazırsanız başlayalım.

Yapay Zeka Seni Kandırabilecek mi?

Bu Fotoğraflardan Hangisi Gerçek? Yapay Zeka Testine Hazır mısın?

Bu fotoğraflardan bir tanesi sahte. Sence o hangisi?

Bu fotoğraflardan bir tanesi sahte. Sence o hangisi?

Şimdi de tam tersini yapalım. Bu fotoğraflardan üçü sahte. Sence gerçek olan hangisi?

Şimdi de tam tersini yapalım. Bu fotoğraflardan üçü sahte. Sence gerçek olan hangisi?

Şimdi de tam tersini yapalım. Bu fotoğraflardan üçü sahte. Sence gerçek olan hangisi?

Şimdi de tam tersini yapalım. Bu fotoğraflardan üçü sahte. Sence gerçek olan hangisi?

Peki, bu anime çizimlerinden hangisi gerçek bir çizim?

Peki, bu anime çizimlerinden hangisi gerçek bir çizim?

Şimdi de biraz iç mekânlar üzerinden gidelim. Sence hangi oda gerçekte var?

Şimdi de biraz iç mekânlar üzerinden gidelim. Sence hangi oda gerçekte var?

Bakalım, arabalar konusunda da yeterince bilgili misin… Aşağıdaki arabalardan sadece biri sahte. Hangisi o?

Bakalım, arabalar konusunda da yeterince bilgili misin… Aşağıdaki arabalardan sadece biri sahte. Hangisi o?

Kalabalıktaki yalnızlık hakkında ne düşünüyorsun? Bakalım, yapay zeka ile oluşturulan görseli bulabilecek misin...

Kalabalıktaki yalnızlık hakkında ne düşünüyorsun? Bakalım, yapay zeka ile oluşturulan görseli bulabilecek misin...

Sence bu ellerden hangisi yapay zeka ile oluşturuldu?

Sence bu ellerden hangisi yapay zeka ile oluşturuldu?

Android mi iOS mu? Hangisinin Size Daha Uygun Olduğunu Öğrenin
YAZILIM

Android mi iOS mu? Hangisinin Size Daha Uygun Olduğunu Öğrenin

Android mi yoksa iPhone mu size daha uygun? Gerçek kullanıcı alışkanlıklarına göre hazırlanan bu testle hangi tarafa yakın olduğunuzu öğrenin.

Efsane GTA Hilelerini Ne Kadar İyi Hatırlıyorsunuz? Cevabı Bu Testte
OYUN

Efsane GTA Hilelerini Ne Kadar İyi Hatırlıyorsunuz? Cevabı Bu Testte

Efsaneleşen GTA oyunlarında bir zamanların vazgeçilmezi olan hileleri ne kadar hatırlıyorsunuz? Bu testle bunu ölçebilirsiniz.

Bu Oyun Karakterlerini Silüetinden Tanıyabilecek misin?
OYUN

Bu Oyun Karakterlerini Silüetinden Tanıyabilecek misin?

Aşağıda popüler oyunlardan alınan karakterlere ait silüetleri göreceksiniz? Peki bunlardan kaçını ilk bakışta tanıyabileceksiniz? Gelin birlikte ölçelim.

 

ÖNE ÇIKAN HABERLER

YENİ HABERLER