Huawei Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra Serisi Tanıtıldı!

Firma, Çin'de tüm modellerin ön siparişe açıldığını duyurdu. Huawei'nin, yaptırımların etkisiyle sarsılan itibarını toparlamaya yönelik bu yeni seriyle nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Nova 12 Ultra'nın teknik özellikleri ise ayrı bir ilgi odağı olarak ön plana çıkıyor.

Huawei Nova 12 Ultra ve Pro Modelleri

Huawei'nin yeni modeli Nova 12 Ultra, aynı zamanda Pro modelinde bulunan 6.76 inç boyutundaki OLED ekranıyla dikkat çekiyor. Ekran, 2776 x 1224 piksel çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunarken, 300 Hz dokunma hassasiyet oranıyla kullanıcı deneyimini zenginleştiriyor.

Telefon, çift kamera deliği tasarımıyla ön kamera özelliklerini barındırıyor; bu delikte 60 MP ana selfie kamerası ve 8 MP portre odaklı selfie kamerası bulunuyor. Ayrıca, Nova 12 Pro ve Ultra modelleri, DaVinci adını taşıyan yeni bir portre fotoğraf motoruyla geliyor.

Nova 12 Pro ve Nova 12 Ultra, sırasıyla Kirin 8000 5G ve Kirin 9000SL işlemcilere sahiptir. Pro modelinde 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri sunan Huawei, Ultra modelinde ise sadece 1 TB'a kadar depolama alanı sunmayı tercih etmiştir.

RAM kapasiteleri belirtilmemiş olsa da, her iki model de 100W hızlı şarj destekli 4600 mAh bataryalarla donatılmıştır. İşletim sistemleri ise HarmonyOS 4 olarak belirlenmiştir.

Nova 12 Pro ve Ultra modelleri, ikili kamera kurulumlarına sahiptir. Bu kurulumda RYYB sensörlü 50 MP ana kamera ve 8 MP ultra geniş açılı makro kamera bulunmaktadır. Telefonların ana arka kamerası, f/1,4 ile f/4,0 aralığında değişen diyafram açıklıklarıyla optimize edilmiştir.

Huawei Nova 12 Modeli

Huawei'nin bütçe dostu seçeneği Nova 12, 6.7 inç boyutundaki OLED ekranında 2412 x 1084 piksel çözünürlük sunuyor. Ekran, 120 Hz tazeleme oranıyla donatılmış olup, Pro ve Ultra modellerinden farklı olarak tek bir selfie kamerasına sahiptir.

Bu selfie kamera, f/2,4 diyafram açıklığına ve 60 MP çözünürlüğe sahiptir, aynı zamanda ultra geniş açı desteği sunmaktadır. Telefonun arka kameraları 50 MP ve 8 MP çözünürlüklerine sahiptir.

Huawei, standart Nova 12 modelinde kullanılan işlemci ve RAM bilgilerini henüz açıklamamıştır. Ancak, bu akıllı telefon 512 GB depolama alanına sahiptir. Telefonun batarya özellikleri, diğer Nova 12 serisi modelleriyle aynıdır.

Huawei Nova 12 Serisi Fiyatları

Huawei Nova 12 Ultra, sırasıyla $660 ve $770 fiyatlarla sunulan 512GB ve 1TB depolama seçenekleriyle gelirken, Nova 12 Pro ise 256GB ve 512GB depolama ile $560 ve $615 fiyatlarla sunuluyor.

Telefonlar şu anda ön siparişe açık ve Ultra modeli 12 Ocak 2024'te raflardaki yerini alacak, Pro modeli ise 5 Ocak'ta satışa sunulacak.