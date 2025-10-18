Bu Fiyata Yok Satar! Huawei Nova 14 Lite Tanıtıldı

Huawei, akıllı telefon kataloğunu genişletmeye devam ediyor. Kısa süre önce Nova 14 Flip S ve geçtiğimiz aylarda Nova 14 serisiyle ile karşımıza çıkan Çinli üretici, şimdiyse Nova 14 Lite adlı modelini de duyurdu. Peki uygun fiyatlı telefonlar arasına giren bu cihaz, tüketicilere neler sunuyor? İşte Huawei Nova 14 Lite teknik özellikleri ve fiyatı...

Huawei Nova 14 Lite Teknik Özellikleri ve Fiyatı

Huawei Nova 14 Lite, serinin en uyugn fiyatlı modeli olarak karşımıza çıkıyor ancak özellik tarafında oldukça iddialı. Cihaz, 6,7 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlüklü OLED ekranla geliyor. Bu panel 120 Hz yenileme hızıyla destekleniyor. Gücünü 5.500 mAh kapasiteli bataryadan alan telefon, 66W hızlı şarj desteğiyle geliyor. Huawei işlemciyi resmi olarak açıklamasa da cihazda MediaTek tarafından üretilen Kirin 8000 yonga setinin kullanıldığı tahmin ediliyor.

Arka tarafta RYYB sensörlü 50 MP ana kamera ve aynı zamanda makro görevini de üstlenen 8 MP ultra geniş açı kamera yer alıyor. Ön taraftaysa 50 MP özçekim kamerası bizleri karşılıyor. Yazılım tarafında ise kutudan HarmonyOS 5.1 işletim sistemiyle çıkıyor. Huawei Nova 14 Lite buz mavisi, buz beyazı ve tüy kum siyahı olmak üzere üç renk seçeneğiyle sunuluyor.

Huawei Nova 14 Lite teknik özellikleri şu şekilde:

Özellik Detay Ekran 6.7 inç OLED, FHD+ çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı İşlemci MediaTek Kirin 8000 (Tahmini) Depolama 256 GB / 512 GB Batarya 5.500 mAh Şarj Hızı 66W hızlı şarj Arka Kameralar 50 MP ana kamera (RYYB sensör) 8 MP ultra geniş açı (makro desteği) Ön Kamera 50 MP İşletim Sistemi HarmonyOS 5.1 Renk Seçenekleri Buz mavisi, buz beyazı, tüy kum siyahı

Cihaz Çin pazarında 256 GB depolama alanına sahip versiyon için 2 bin 149 yuan (yaklaşık 300 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa çıkarken, 512 GB’lık model 2 bin 449 yuan (yaklaşık 340 dolar) fiyat etiketine sahip. Küresel olarak satışa çıkıp çıkmayacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bunu önümüzdeki haftalarda hep birlikte göreceğiz.

Huawei Nova 14 Lite fiyat listesi şu şekilde:

Huawei Nova 14 Lite 256 GB: 300 dolar

Huawei Nova 14 Lite 512 GB: 340 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei Nova 14 Lite özellikleri ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.