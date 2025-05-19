Huawei Nova 14 ve 14 Pro Tanıtıldı! Özellikleri ve Fiyatları Burada!

Geçtiğimiz günlerde Berlin'de düzenlediği global ürün lansmanında birbirinden yeni akıllı cihazlarını tanıtan Huawei, kısa bir süre önce yeni akıllı telefon modellerini de görücüye çıkardı. Şirket, bir süredir merakla beklenen yeni Huawei Nova 14 ve 14 Pro'yu avanatanı Çin'de satışa sundu. Gelin hep beraber ülkemize ayak basması muhtemel yeni telefonların özelliklerine bir göz atalım.

Huawei Nova 14 ve 14 Pro Özellikleri

Yeni akıllı telefon serisi ekran, yazılım, kamera ve pil alanında oldukça dikkat çeken özellikler sunuyor. Nova 14 modeli, 6.7 inç boyutunda düz bir ekrana sahip olup 2412×1084 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor.

Nova 14 Pro ise 6.78 inç kavisli LTPO ekranla geliyor ve 2776×1224 çözünürlüğe sahip. Bu model ayrıca 1-120 Hz dinamik yenileme aralığını da destekliyor. Her iki modelde de göz yorgunluğunu azaltmaya yardımcı olan gelişmiş göz koruma teknolojileri yer alıyor.

Yazılım tarafında, cihazlar kutudan çıktığı gibi HarmonyOS 5 arayüzü ile çalışmaya başlayacak. Yeni arayüz özellikle de gelişmiş yapay zeka desteğiyle güncellenen Celia isimli sesli asistanı ile öne çıkıyor. Batarya tarafında ise her iki model de 5.500 mAh kapasiteye ev sahipliği yapıyor. 100W Huawei SuperCharge Turbo teknolojisi sayesinde cihazlar çok hızlı bir şekilde şarj edilebiliyor.

Kamera donanımında Nova 14, üçlü bir arka kamera sistemine sahip. Bu üçlü sistem, 50 MPana kamera, OIS destekli 12 MP telefoto portre lensi ve ultra geniş makro çekimler için 8 MP’lik bir lensten oluşuyor. Ön tarafta ise 50 MP çözünürlüğünde yüksek kaliteli bir özçekim kamerası yer alıyor.

Nova 14 Pro ise dört arka kamerayla geliyor. Mevcut arka kamera kurulumu Değişken diyafram açıklığına sahip 50 MP RYYB ana kamera, 12 MP telefoto portre lensi, 8 MP ultra geniş makro lens ve renk doğruluğu sağlayan 1.5 MP Maple Color lensi bünyesinde barındırıyor. Ön kamerada ise 50 MP portre izleme lensine ek olarak 5x yakınlaştırmalı 8 MP kamera bulunuyor.

Huawei Nova 14 ve 14 Pro Fiyatı

Çin'de satışa sunulan yeni Huawei Nova 14 serisinin baz modeli 373 dolardan, Pro modeli ise 483 dolardan başlayan fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Cihazların tüm fiyat seçenekleri şu şekilde:

Nova 14:

256 GB: 373 dolar

512 GB: 415 dolar

512 GB Kunlun Glass Edition: 443 dolar

Nova 14 Pro:

256 GB: 483 dolar

512 GB: 524 dolar

Kunlun Glass versiyonu: 551 dolar

Peki siz yeni Huawei Nova 14 serisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...