120Hz OLED Ekranlı Telefon Tanıtıldı! Prizin Yerini Unutturuyor

Huawei Nova 15 Max'in tanıtımı gerçekleştirildi. Bu ayın başlarında tasarımı ve renk seçenekleri ortaya çıkan, görünümü ile geniş bir kullanıcı kitlesinin beklentilerini yükselten bu model, çok yüksek parlaklık değeri ile birlikte geliyor. Öyle ki güneş altında ekranı görme sorunu yaşatmıyor.

Huawei Nova 15 Max'in Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,84 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2756 piksel

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Maksimum Parlaklık: 4000 nit

Boyutlar: 163,3 mm x 78 mm x 7,98 mm

Ağırlık: 232 gram

RAM: 8 GB

Depolama Alanı: 256 GB

Batarya Kapasitesi: 8500 mAh

Hızlı Şarj: 40W

Çift SIM Desteği: Mevcut

Arka Kamera: 50 MP (f/1.9) ana kamera ve 2 MP (f/2.4) yardımcı kamera

Ön Kamera: 8 MP (f/2.0)

Güvenlik: Yan tarafta ekran parmak izi okuyucu

Huawei Nova 15 Max'in Ekran Özellikleri Neler?

6,84 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Huawei Nova 15 Max, OLED ekran üzerinde 1272 x 2756 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 4000 nit maksimum parlaklık sunuyor. Kullanıcıların bu modelde OLED ekran sayesinde çok ciddi bir avantaj elde edeceğini belirtmek gerekiyor. Bu ekran teknolojisi sayesinde derin siyahlar elde edilecek, renkler daha canlı görünecektir.

Diğer yandan yüksek yenileme hızı sayesinde kaydırma gibi hareketlerin daha akıcı hissiyat uyandıracağını belirtelim. Yüksek parlaklık değeri sayesinde ise güneş altında telefon kullanmak bir sorun olmayacaktır. Cihazın ekranı net bir şekilde görünecektir. Elinizle gölge yapma gibi yöntemlere başvurmanıza gerek kalmayacaktır.

Huawei Nova 15 Max'te Kaç mAh Batarya Var?

Cihaz, 8.500 mAh batarya kapasitesine sahip. Bu, onu bir telefon alırken özellikle bataryaya dikkat edenler için ideal seçenek hâline getiriyor. Kullanıcılar, dev batarya sayesinde yoğun kullanımda bile oldukça uzun bir kullanım süresi elde edecektir. Bu da cihazı sık sık şarj etme gereksinimi duyulmamasını sağlayacaktır.

Huawei Nova 15 Max'in Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve f/2.4 diyafram açıklığına sahip 2 megapiksel çözünürlüğünde yardımcı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera yer alıyor.

Huawei Nova 15 Max Türkiye'de Satılacak mı?

Huawei Nova 15 serisinin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ile ilgili herhangi bir açıklamada bulunulmadı fakat Huawei Nova 14 Pro şu an Türkiye'de satılıyor. Bunu göz önünde bulunduracak olursak yeni modelin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz. Elbette ki marka henüz resmî açıklamada bulunmadı, planlar değişiklik gösterebilir.

Huawei Nova 15 Max'in Fiyatı Ne Kadar?

Huawei Nova 15 Max için 449 euro fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kurla 23 bin 970 TL'ye denk geliyor. Türkiye'de satışa sunulması durumunda fiyatı vergilerle birlikte 48 bin TL'yi bulabilir. Markanın yerel fiyatlandırma uygulaması hâlinde bu fiyatın daha düşük olabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Huawei Nova 15 Max'in akıllı telefon pazarında oldukça güçlü bir yeri olacağı kanaatindeyim. 120Hz OLED ekranı sayesinde mutlaka değerlendirilecek modeller arasında yer alacaktır. Öte yandan dev bataryası da onu kullanıcılar açısından cazip bir seçenek hâline getirecektir. Tabii, tasarımı da bu cihazın seçilmesinin başlıca sebeplerinden biri olacaktır.