144Hz Ekranlı OnePlus Telefon Tanıtıldı! 8.000 mAh Bataryası Var

OnePlus Nord CE 6 tanıtıldı. Geçtiğimiz aylarda pek çok özelliğinin sızdırılması ile epey konuşulmaya başlanan akıllı telefon, dev bir batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı ile ön plana çıkıyor. Minimal bir tasarımın tercih edildiği cihaz, dayanıklılığıyla da gözleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Maksimum Parlaklık: 1.800 nit

İşlemci: Snapdragon 7s Gen 4

Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh

Hızlı Şarj: 80W kablolu şarj

Ters Şarj: 27W kablolu ters şarj

RAM: 8 GB LPDDR4X

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1

Ana Kamera: 50 MP (2 MP monokrom sensör)

Ön Kamera: 32 MP

Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68, IP69, IP69K

Askeri Dayanıklılık: MIL-STD-810H

Yazılım: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Parmak İzi Okuyucu: Ekran altına entegre

Çift SIM Desteği: Mevcut

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

OnePlus Nord CE 6'da Hangi İşlemci Var?

OnePlus Nord CE 6, Snapdragon 7s Gen 4 işlemcisinden güç alıyor. Daha önce Nothing Phone (4a) ve POCO M8 Pro 5G'de gördüğümüz bu işlemci, düşük grafik ayarlarında PUBG Mobile'da 120 FPS, Call of Duty Mobile'da 92 FPS veriyor. Asphalt Legends'ta ise yüksek grafik ayarlarında 90 FPS elde edilebiliyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus'ın yeni akıllı telefonu, 6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip. AMOLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 1.800 nit maksimum parlaklık sunuyor. Ekran boyutu, video izlemek gibi amaçlar için ideal. Çözünürlük, ekrandaki yazıların ve görsellerin net görünmesini sağlayacaktır. AMOLED ekran da pikselleri tamamen kapatarak derin siyahlar elde etmeye yardımcı olacaktır.

Bir önceki model olan Nord CE 5 ile aynı yenileme hızına sahip olan cihaz, menüler arasında geçiş yapma gibi çeşitli eylemlerde görülen animasyonların daha akıcı hissettirmesini mümkün kılacaktır. Parlaklık değeri ise güneş altında ekranı rahat şekilde görmeye olanak tanıyacaktır.

OnePlus Nord CE 6'nın Ne Kadar Dayanıklı?

Cihaz, IP66, IP68, IP69, IP69K ve MIL-STD-810H askeri dayanıklılık sertifikasına sahip. Bu, akıllı telefonun belirli bir dereceye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor. Ayrıca düşme, darbe ve sıcak ya da soğuk havaya karşı da dayanıklı bir yapısı bulunuyor. Tüm bunlar zorlu koşullarda en iyi performansı sunacağını gösteriyor. Tabii, kullanıcıların yine de dikkatli olmasında fayda var. Her ne kadar dayanıklı olsa da bu tamamen zarar görmez olduğu anlamına gelmiyor.

OnePlus Nord CE 6'da Kaç mAh Batarya Var?

Telefon, 8.000 mAh batarya kapasitesi ile birlikte geliyor. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde yoğun güç tüketen uygulamalar kullanılsa dahi cihazı uzun süre şarj etmeye gerek kalmayacaktır. Öte yandan hızlı şarj desteği de telefonun şarj edilmesinin saatler sürmemesini sağlayacaktır. Hatırlatmak gerekirse OnePlus Nord CE 5, 6800 mAh batarya kapasitesi ve 80W hızlı şarj teknolojisine sahip bir model olarak piyasaya sürülmüştü. Bu da batarya tarafında önemli bir iyileştirme olduğunu gösteriyor.

OnePlus Nord CE 6'nın Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord CE 6'nın 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 320 dolar (14 bin 478 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı sunan versiyonu için 350 dolar (15 bin 836 TL) fiyat etiketi belirlendi. Türkiye'de satışa sunulması durumunda başlangıç fiyatı 29 bin TL civarında olacaktır. Konu ile ilgili açıklama yapılmadığını, fiyatın değişebileceğini not düşelim.

OnePlus Nord CE 6 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu an OnePlus 15, OnePlus 15R, OnePlus 11 gibi modeller satılıyor ancak bunların arasında Nord CE 5 yer almıyor. O yüzden Nord CE 6'nın da Türkiye'deki kullanıcılarla buluşması da en azından şimdilik düşük bir ihtimal olarak görülüyor. Tabii ki henüz resmî bir açıklamada bulunulmadı. Bu da planlarda değişiklik olabileceği anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord CE 6'nın geniş bir kullanıcı kitlesine hitap eden model olduğunu düşünüyorum. Özellikle yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecektir. Daha önce 60Hz yenileme hızına sahip telefon kullananlar, bu cihazda ciddi bir fark hissedecektir. Diğer yandan cihazın batarya kapasitesi de önemli bir avantaj sunacaktır. Dev bataryası sayesinde telefonu uzun bir süre boyunca şarj etmeden kullanmak mümkün hâle gelecektir.