Huawei'nin Amiral Gemisi Telefonu Ortaya Çıktı! Kamerası Çok Güçlü

Huawei'nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Mate 80 Pro Max'in devam modeli için geri sayım başladı. Son ortaya çıkan raporlar Mate 90 Pro Max olarak isimlendirilmesi beklenen akıllı telefonun kamera özelliklerini ortaya koyuyor. İşte merak edilen detaylar!

Huawei Mate 90 Pro Max Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Huawei Mate 90 Pro Max selefi gibi çift telefoto kamerayla gelecek. Ancak bu kez telefoto sensörlerden birinin 10x optik zoom desteği sunacağı söyleniyor. Hatırlanacağı üzere Mate 80 Pro Max'te 4x ve 6,2x optik zoom yapabilen iki adet 50 megapiksel çözünürlüklü periskop telefoto kamera yer alıyordu.

Telefoto kameraları çok uzağınızdaki nesneleri sanki yakınınızdaymış gibi fotoğraflamanıza olanak sağlıyor.

Maalesef şu an için akıllı telefonda kullanılacak telefoto sensörlerinin çözünürlükleri belli değil. Ancak selefini göz önüne aldığımızda 50 megapiksel veya daha yüksek çözünürlüklü sensörlerin tercih edilmesi muhtemel görünüyor. Bununla birlikte yeni modelin ana kamerasının 1 inç boyutunda olacağı iddia ediliyor.

Bu sayede sensör daha fazla ışık toplayabileceği için özellikle düşük ışık koşullarında daha kaliteli fotoğraflar çekilmesine imkan sağlayacak diyebiliriz. Bu gelişmeyle birlikte Huawei Mate 90 Pro Max'in kamera performansında selefinden daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

Huawei Mate 90 Pro Max İşlemcisi Ne Olacak?

Henüz akıllı telefonun işlemcisine dair bir detay paylaşılmasa da burada selefi üzerinden bazı tahminlerde bulunabiliriz. Bilindiği üzere Mare 80 Pro Max'te Kirin 9030 Pro işlemcisi kullanıldı. 6 nm mimariyle üretilen yonga seti 7 nm tabanlı rakiplerine kıyasla daha az ısınıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sunuyor.

Donanımın oyun performansına baktığımızda Genshin Impact ve PUBG Mobile gibi oyunlarda akıcı bir performans sunduğunu görebiliyoruz. Yeni modele güç verecek yonga seti daha güçlü olacağından bu gibi mobil oyunlarda daha iyi bir oyun deneyimi sunacağını söyleyebiliriz.

Huawei Mate 90 Pro Max Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Bilindiği üzere Huawei Mate 80 Pro Max geçtiğimiz yılın kasım ayında tanıtıldı. Şu an için kesin olmasa da yaklaşan serinin bu yılın ekim ayında tanıtılması bekleniyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır. Bununla birlikte Huawei ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka. Fakat şu ana kadar geçen yıl piyasaya çıkan Mate 80 Pro Max'i ülkemize getirmedi. Bu nedenle yeni modelin de ülkemizi pas geçme ihtimali söz konusu.

Huawei Mate 90 Pro Max Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Huawei Mate 80 Pro Max 7.999 yuanlık (53.256 TL) başlangıç fiyat etiketiyle tanıtılmıştı. Yeni modelin işlemci ve kamera başta olmak üzere daha gelişmiş özellikler sunacağını düşündüğümüzde 8.999 yuan (59.900 TL) seviyesinde bir fiyatla satışa çıkması sürpriz olmaz. Bu da Türkiye’deki vergiler dahil edildiğinde yaklaşık 120.000 TL seviyesine denk geliyor. Tabii şirketin cihazı ülkemize getirmesi halinde yerel fiyatlandırma politikası uygulayabileceğini de unutmamak gerekiyor.

Editörün Yorumu

Huawei akıllı telefonlarında kamera performansına önem veren bir marka. Bu nedenle Mate 90 Pro Max'te 10x optik zoom yapabilen bir telefoto kamerasının kullanılacağı iddiası beni çok fazla şaşırtmadı. Bunun dışında akıllı telefonun işlemcisinin selefinden daha güçlü olacağını düşünüyorum. Bu da özellikle oyunlarda kullanıcılara daha akıcı bir deneyim sunacağı anlamına geliyor.