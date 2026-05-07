Uygun Fiyatlı Telefon Tanıtıldı! Dev Batarya, 8 GB RAM ve Dahası

OnePlus, Nord CE 6 Lite'ın tanıtımını gerçekleştirdi. Bir önceki modele göre önemli iyileştirmelerle birlikte gelen akıllı telefon, yüksek batarya kapasitesi ve yenileme hızı ile dikkatleri üzerinde topluyor. İki farklı renk seçeneği ile birlikte kullanıcıların karşısına çıkan cihaz, MIL-STD-810H sertifikasına sahip. Bu da düşme ve darbelere karşı belirli bir dereceye kadar dayanıklı olduğu anlamına geliyor.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Özellikleri Neler?

İşlemci: MediaTek Dimensity 7400 Apex

Batarya Kapasitesi: 7000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ekran Boyutu: 6,72 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Ekran Teknolojisi: LCD

Yenileme Hızı: 144Hz

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240Hz

Bağlantı: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4

RAM: 6 GB / 8 GB LPDDR4X

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı OxygenOS 16

Depolama: 128 GB / 256 GB UFS 3.1 (microSD ile 2TB'a kadar)

Ağırlık: 208g

Dayanıklılık: IP64 sertifikası ve MIL-STD-810H sertifikası

Güvenlik: Yanda parmak izi okuyucu

Arka kamera: 50 MP (f/1.8) ana kamera + 2 MP derinlik sensörü

Ön kamera: 8 MP (f/2.0)

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Ekran Özellikleri Neler?

OnePlus Nord CE 6 Lite, 6,72 inç ekran büyüklüğüne sahip. LCD ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. LCD ekran, OLED ekranlar gibi derin siyahlar vermeyecek, renk canlılığı bakımından da çok tatmin edici bir deneyim sunmayacaktır ancak yüksek yenileme hızı sayesinde animasyonların oldukça akıcı hissettireceğini belirtelim. Öte yandan yüksek dokunmatik örnekleme hızı sayesinde de ekrana dokunuşuz da oldukça kısa sürede algılanacaktır.

OnePlus Nord CE 6 Lite Kaç mAh Bataryaya Sahip?

Akıllı telefon, 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip ve 45W hızlı şarj desteği sunuyor. Yüksek batarya kapasitesi sayesinde telefonu telefonu oldukça uzun bir süre boyunca kullanmanın mümkün olduğunu belirtelim. Ne var ki şarj hızı bataryaya göre biraz düşük kalıyor. Tam dolum için biraz beklemek gerekecektir. Önceki model OnePlus CE 4 Lite, 5.500 mAh batarya kapasitesiyle sunulmuştu. Dolayısıyla batarya tarafında ciddi bir yenilik olduğu söylenebilir.

OnePlus Nord CE 6 Lite Hangi İşlemciyle Geliyor?

Cihaz, MediaTek'in Dimensity 7400 işlemcisinin özel sürümü olan Apex'ten güç alıyor. Oyunlarda nasıl bir performans sunacağı konusunda fikir edinmek adına işlemcinin standart sürümünü ele alabiliriz. Daha önce Infinix GT 30 5G+ ve Nubia Neo 5 GT modellerinde kullanılan işlemci, ortalama olarak PUBG Mobile'da 60 FPS, Mobile Legends: Bang Bang'de 90 FPS, Genshin Impact'te ise 30 FPS elde etmeye olanak tanıyor. Nord CE 6 Lite'ın Apex sürümüyle bundan biraz daha yüksek değerler görebilirsiniz.

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın Fiyatı Ne Kadar?

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan sürümü için 223 dolar (10 bin 89 TL), 8 GB RAM ve 128 GB depolama sunan versiyonu için 244 dolar (11 bin 39 TL), 8 GB RAM ve 256 GB depolama sunan sürümü içinse 276 dolar (12 bin 487 TL) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'de satışa sunulması durumunda ise başlangıç fiyatı, vergilerle birlikte 20 bin TL'yi bulacaktır.

OnePlus Nord CE 6 Lite Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de OnePlus 11, OnePlus 15R ve OnePlus 15 dahil olmak üzere OnePlus'ın pek çok telefonu satılıyor fakat Nord CE 5 satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Nord CE 6 Lite'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığının altını çizelim.

Editörün Yorumu

OnePlus Nord CE 6 Lite'ın en büyük avantajının bataryası olduğunu düşünüyorum. Şahsen bir akıllı telefon almadan önce batarya kapasitesini kontrol ediyorum. Benim gibi cihazı sık sık şarj etmeyi sevmeyenler için epey kullanışlı olacaktır. Diğer yandan yüksek yenileme hızına sahip olduğunu da unutmamak gerek. Bu özelliği sayesinde cihaz oldukça akıcı bir ekran deneyimi elde etmeyi mümkün kılacaktır.