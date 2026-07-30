Galaxy S26 FE İçin Can Sıkan Gelişme! Selefinden Daha Pahalı Olacak

Samsung'un amiral gemisi Galaxy S26 serisine uygun fiyatlı bir alternatif olarak piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy S26 FE için geri sayım başladı. Son gelişmeler akıllı telefonun fiyat etiketini ve tanıtım tarihini gözler önüne seriyor. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy S26 FE Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir kaynaklara göre Galaxy S26 FE selefinden daha pahalı bir fiyat etiketiyle gelecek. Bu kapsamda telefonun 128 GB'lık versiyonu selefine kıyasla 50 euro zamlanırken, 256 GB'lık sürümünde 90 euroluk bir artış yaşanacak. En üst seçenek 512 GB'lık modelde ise fiyat farkının 150 euroyu bulması bekleniyor.

İşte Galaxy S26 FE'nin fiyatları;

128GB – 749 euro (40.747 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 82.404 TL

256GB – 809 euro (44.011 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 89.005 TL

512GB – 929 euro (50.40 TL) - Türkiye'deki vergileri dahil edildiğinde 102.207 TL

Tabii burada kritik bir detayın olduğunu belirtelim. Yukarıda da görüldüğü gibi Avrupa fiyatlarına ülkemizde uygulanan vergileri dahil ettiğimizde ortaya gerçekten çok yüksek meblağlar çıkıyor. Güney Koreli markanın bu kapsamda ülkemizde yerel fiyatlandırma politikası uygulama ihtimalinin olduğunu söyleyebiliriz.

Buna bir örnek verecek olursak Galaxy S25 FE'nin 256 GB depolamalı sürümü an itibarıyla Samsung'un resmi internet sitesinde 46.999 TL'ye satılıyor. Galaxy S26 FE'nin aynı depolamaya sahip versiyonu ise yerel fiyatlandırma uygulanmadığı takdirde 89.005 TL'ye denk geliyor.

Bu senaryoda iki model arasında yaklaşık 43.000 TL'lik bir fark oluşuyor. Kısacası bu derece yüksek bir farkın mantıklı olmadığını ve telefonun ülkemizde yerel fiyatlandırmayla daha uygun bir seviyeden satışa sunulacağını bekleyebiliriz. Aradaki fark bu kadar devasa olmasa bile yeni modelin ülkemizde selefinden daha pahalı olacağını söylemek mümkün.

Galaxy S26 FE Ne Zaman Tanıtılacak?

Samsung'dan henüz Galaxy S26 FE'nin tanıtım tarihine ilişkin resmi bir açıklama gelmese de güvenilir kaynaklara göre tanıtım 1 Eylül'de gerçekleştirilecek. Hatırlanacağı üzere Galaxy S25 FE de geçtiğimiz yılın eylül ayında tanıtılmıştı. Bu da son raporların doğru olma ihtimalinin yüksek olduğu anlamına geliyor.

Editörün Yorumu

Galaxy S26 FE'nin selefinden daha pahalı olacağı bilgisi beni şaşırtmadı. Zira günümüzde ciddi bir bileşen sıkıntısı yaşanıyor ve bu nedenle elektronik ürünlerin fiyatlarında gözle görülür bir artış söz konusu. Galaxy S26 FE de bu zamlardan etkilenecek diyebilirim. Tabii bizi asıl ilgilendiren kısım cihazın Türkiye'de kaç TL'ye satılacağı. Umarım Avrupa fiyatlarındaki gibi devasa artışlar yaşanmaz.