Türk Oyuncular, Bu Rol Yapma Oyunundan Bir Türlü Vazgeçemiyor

Valve, her hafta düzenli olarak Steam'de en çok hangi oyunların satın alındığını gösteren liste yayınlıyor. Bu hafta yayınlanan liste ise 21-28 Temmuz 2026 tarihlerinde Türkiye'de en çok satın alınan PC oyunlarını gözler önüne serdi. Listenin zirvesinde ise Türk oyuncuların vazgeçemediği bir aksiyon ve rol yapma oyunu konumlandı.

Türk Oyuncular, Steam'de En Çok Hangi Oyunları Satın Aldı?

Black Desert, 21-28 Temmuz 2026 tarihlerinde Türk oyuncuların Steam'de en çok satın aldığı oyun oldu. Bu temelde bir MMORPG oyunu. Zaten Türk oyuncular olarak bu türle pek bir içli dışlıyız. Daha önce sayısız MMORPG oyunu oynadık, bu yüzden Black Desert'ın da yeri bizde ayrı. Türkçe incelemelerin çoğunlukla olumlu olması da bunun en önemli göstergelerinden biri.

Oyun, size karakterinizi istediğiniz gibi oluşturma fırsatı sunuyor. Gerçekten de bu oyun kadar özelleştirilebilir karakter sunan başka bir yapım olmadığını söyleyebiliriz. Karakteri en ince ayrıntısına kadar siz belirliyorsunuz. Özelleştirme seçenekleri vücut yapısı, göz rengi, saçları, kirpiklerinin uzunluğu ve çok daha fazlasını kapsıyor.

Oyunun dövüş mekanikleri tatmin edici yeterlilikte. Çeşitli becerilerinizi kullanarak düşmanları alaşağı edebiliyorsunuz. Tabii, epey yoğun efektler olduğu için gözleri biraz yorabiliyor ama o da oyunun dünyasından kaynaklı bir durum. O yüzden yapacak bir şey yok. Bu arada çiftçilik, balıkçılık, denizcilik, aşçılık ve daha birçok sisteme de sahip olduğunu belirtelim.

Dünya, Steam'de En Çok Hangi Oyunlara Para Harcadı?

Dünyada en çok satılan Steam oyunlarına baktığımızda Palworld'ün Türkiye'de olduğundan daha çok benimsendiğini görüyoruz. Öyle ki bu oyun, an itibarıyla en çok satılanlarda birinci sırada. Oyunun çok basit bir amacı var: Hayatta kalmak. Yiyecek sınırlı. Şartlar acımasız. Her bir yeri tehlike dolu bu dünyada büyük bir hayatta kalma mücadelesi veriyor, zor seçimler yapıyorsunuz. Bunlar abartı şeyler değil. Yeri geliyor, kendi dostlarınızı bile feda etmeniz gerekebiliyor.

Oyunda hareket etmek için illaki yürümenize gerek yok. Binekleri kullanarak çok rahat ve hızlı yolculuk yapabiliyorsunuz. Bu arada bir şeyler inşa etmek için de size oldukça geniş bir seçenek yelpazesi ve özgürce hareket edebileceğiniz alan sunuyor. Öte yandan kendi çiftliğinizi kurup tohum ekebiliyorsunuz. Çiftçilik sistemi, sulama ve hasat gibi eklemelerle epey kapsamlı tutuluyor.

Editörün Yorumu

Açıkçası Black Desert'ın bu yükselişi tesadüf değil. Türk oyuncular, MMORPG'yi gerçekten çok seviyor. Black Desert'ın da türün hakkını veren bir yapım olduğunu düşünüyorum. Sadece sunduğu o karakter özelleştirme imkânı bile başlı başına takdir görmesi için yeterli.

Benim dikkatimi çeken diğer bir nokta, EA Sports FC 27'nin dünya genelinde en çok satılan 37. oyunken Türkiye'de 3. sırada konumlanması oldu. Üstelik daha ön sipariş sürecinde ve standart sürümü 69.99 dolara (3 bin 318 TL) satılıyor. Bunun hemen arkasından da zaten EA Sports FC 26 geliyor. Bunu da Türkiye'de futbolun aşırı sevilmesine bağlıyorum.