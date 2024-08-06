Galaxy Z Flip 5 Rakibi Huawei Nova Flip Tanıtıldı!

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Huawei, bir süredir gündemi meşgul eden Huawei Nova Flip modelini kullanıcıların beğenisine sundu. İşte Huawei Nova Flip özellikleri ve fiyatı!
Katlanabilir telefon pazarındaki çalışmalarını sürdüren Huawei, bir süredir gündemi meşgul eden Huawei Nova Flip modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Peki, katlanabilir telefon neler vadediyor? İşte Huawei Nova Flip özellikleri ve fiyatı!
Huawei Nova Flip Özellikleri ve Fiyatı
Katlanabilir telefonda 1-120 Hz arasında değişken yenileme hızlarını destekleyen, 2690 x 1136 piksel çözünürlüğe sahip 6,94 inçlik OLED LTPO bir iç ekran mevcut. Aynı zamanda bu panel, 1200 nit tepe parlaklığı sunuyor ve 1440 Hz yüksek frekanslı PWM karartma özelliğine sahip.
Cihazda 2.15 inç, 60 Hz yenileme hızı sunan bir OLED ekran mevcut. İşlemci tarafındaysa şirketin kendi üretimi Kirin 8000 karşımıza çıkıyor. Tüm bunlara 12 GB RAM ve 256/512 GB ile 1 TB dahili depolama opsiyonları eşlik ediyor. Katlanabilir telefonun tüm özellikleri ve fiyatı şu şekilde:
|Özellik
|Detaylar
|Kalınlık (Katlanmış)
|15.08mm (Düz Deri), 15.12mm (Cam)
|Kalınlık (Açılmış)
|6.88mm (Düz Deri), 6.9mm (Cam)
|Ağırlık
|195 gram (Düz Deri), 199 gram (Cam)
|Ekran (İç)
|6.94 inç OLED LTPO, 2690 x 1136 piksel çözünürlük, 1Hz - 120Hz değişken yenileme hızı, 1200 nit parlaklık, 1440Hz PWM karartma
|Ön Kamera
|32 Megapiksel
|Ekran (Kapak)
|2.15 inç OLED, 60Hz yenileme hızı
|Arka Kamera
|50 Megapiksel ana kamera (1/1.56 inç RYYB sensör, f/1.9 diyafram), 8 Megapiksel ultra geniş açı
|İşletim Sistemi
|Harmony OS 4.2
|İşlemci
|Kirin 8000
|RAM
|12 GB
|Depolama Seçenekleri
|256 GB, 512 GB, 1 TB
|Batarya
|4,400mAh, 66W hızlı şarj
|Güvenlik
|Yan tarafta parmak izi sensörü
|Renk Seçenekleri
|Yeni Yeşil, Yıldızlı Siyah, Sıfır Beyaz, Sakura Pembe
|Fiyat
|12GB+256GB: 5,288 Yuan (~740$), 12GB+512GB: 5,688 Yuan (~795$), 12GB+1TB: 6,488 Yuan (~910$)
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