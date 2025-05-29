Devasa Bataryalı Huawei nova Y73 Tanıtıldı! İşte Dikkat Çeken Özellikleri

Huawei, geçen ay Enjoy 80 adlı akıllı telefonunu ana vatanı Çin'de piyasaya sürdü. Dikkat çekmeyi başaran bu model, şimdi nova Y73 adıyla küresel olarak duyuruldu. Peki bu cihaz neler sunuyor? İşte Huawei nova Y73 özellikleri!

Huawei nova Y73 Teknik Özellikleri

Bir ay önce Huawei, Enjoy 80 akıllı telefonunu Çin pazarı için duyurmuştu. Bu bütçe dostu cihaz şimdi Huawei’nin global sayfasında nova Y73 adıyla listelendi. Tasarım ve teknik özellikler bakımından Enjoy 80 ile tamamen aynı olan cihaz, mavi ve siyah olmak üzere iki renk seçeneğiyle geliyor.

Ayrıca HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızına sahip 6.67 inç boyutunda LCD ekrana yer veriyor. Bu ekran 1000 nit tepe parlaklık sunuyor. Bununla beraber ön tarafında 8 MP özçekim kamerası bulunuyorken, arka tarafındaysa 50 MP ana kamera ve çözünürlüğü bilinmeyen yardımcı lens bizleri karşılıyor.

Telefonun 2018'de üretilen 14 nm üretim sürecinden geçen Kirin 710A işlemcisinden güç aldığı söyleniyor. Buna 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama alanı eşlik ediyor. Huawei'nin EMUI 12 arayüz yazılımı üzerinde çalışan nova Y73, 6620 mAh kapasiteli bataryadan güç çekiyor. Şarj hızıysa 40W.

Huawei nova Y73 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 6.67 inç LCD HD+ çözünürlük 90 Hz yenileme hızı 1000 nit tepe parlaklık

İşlemci: Kirin 710A (14 nm)

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ön Kamera: 8 MP

Arka Kamera: 50 MP ana kamera (f/1.8) Yardımcı lens (çözünürlüğü belirtilmemiş)

Batarya: 6620 mAh kapasite 40W kablolu hızlı şarj

Yazılım: EMUI 12

Renk Seçenekleri: Mavi, siyah

Ekstra Özellikler: ​ IP64 suya ve toza dayanıklılık NFC 3.5mm kulaklık girişi IR portu (kızılötesi)



Huawei nova Y73 fiyatı ise açıklanmadı.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Huawei nova Y73 özelliklerini nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.