Huawei Watch 5 Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Huawei, akıllı saat pazarında çıtayı yükseltmeye kararlı! Berlin'de tanıtılan Watch 5, şık tasarımı, üstün özellikleri ve gelişmiş sağlık takibi yetenekleriyle dikkat çekiyor. Multi-sensing X-TAP teknolojisi ile tek parmak ucuyla sağlık verilerinizi ölçebiliyorsunuz. Peki bu saat, beklentileri karşılayacak mı? İşte Huawei Watch 5 özellikleri ve Türkiye fiyatı!

Huawei Watch 5 Özellikleri

Huawei Watch 5, uzay endüstrisi standardında titanyum kasası, 904L paslanmaz çelik çerçevesi ve elmas sertliğine yakın safir camıyla göz alıcı bir tasarıma sahip. 46 mm ve 42 mm olmak üzere iki farklı boyutta sunuluyor. LTPO AMOLED ekranı, net bir görüntü sağlıyor. Mor ve Kum Altını olmak üzere iki özel renk seçeneği de mevcut.

Yeni çift kaydırma ve çift dokunma hareketleri ile jest kontrol sistemlerinde iyileştirmeler yapıldı. Sağlık özellikleriyle de ön plana çıkan Watch 5, gerçek zamanlı SpO₂ ölçümü, EKG özelliği, vücut sıcaklığı ölçümü, adet döngüsü takibi, uyku analizi ve stres takibi gibi birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

Sporcular için ise profesyonel spor modları ve antrenman programları sunuluyor. iOS ve Android işletim sistemleriyle uyumlu olan Watch 5, eSIM özelliği sayesinde telefona ihtiyaç duymadan arama yapmanıza olanak tanıyor. Su sporlarıyla ilgilenenler için rota takibi ve dalış modu gibi özellikler de mevcut. Farklı kordon seçenekleriyle tarzınızı yansıtabilirsiniz.

Huawei Watch 5, Türkiye Fiyatı

Türkiye fiyatı ise 23.999 TL olarak belirlendi. Huawei ayrıca 6 aylık ekran kırılma garantisi de sunuyor.