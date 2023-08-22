Huawei Okula Dönüş Fırsatları Başladı: İşte Ürünler ve Fiyatları!

Huawei, Türkiye pazarında etkileyici bir adım attı ve 5 yeni dizüstü bilgisayar ile 2 yeni tablet modelini satışa sundu. Farklı bütçelere uygun seçenekler sunan bu yeni ürünler, teknoloji tutkunlarına çeşitli seçenekler sunuyor.

Çinli teknoloji devi Huawei, Türkiye'de gerçekleştirdiği bir lansman etkinliğiyle büyük bir çıkarma yaptı. Yenilikçi ve şık tasarımlara sahip MateBook dizüstü bilgisayarlarıyla birlikte, özellikle öğrencilerin ve teknoloji meraklılarının ilgisini çekecek MatePad tabletleri de tanıtıldı. Aynı zamanda "Okula Dönüş Fırsatları" kapsamında cazip kampanyalar da sunuluyor.

Huawei'nin Türkiye'de sunulan yeni dizüstü bilgisayarları arasında en güçlüsü MateBook X Pro olarak öne çıkıyor. MateBook 16s ve uygun fiyatlı alternatifler sunan MateBook D Serisi ise diğer seçenekler arasında yer alıyor. Tablet tarafında ise en yeni modeller olan MatePad Air ve MatePad 11.5 kullanıcıların beğenisine sunuldu.

İşte Huawei'nin Türkiye'deki yeni ürünleri ve fiyatları:

Huawei MateBook X Pro 2023 - 49.999 TL

Huawei MateBook 16s - 36.999 TL

Huawei MateBook D 16 - 29.999 TL

Huawei MateBook D 15 - 20.999 TL

Huawei MateBook D 14 - 19.999 TL

Huawei MatePad Air - 13.999 TL

Huawei MatePad 11 - 8.999 TL

Huawei'nin Türkiye'deki bu yeni ürünleri, geniş ürün yelpazesi ve çeşitli fiyat seçenekleriyle dikkat çekiyor.