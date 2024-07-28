Huawei'nin İlk Oyuncu Dizüstü Bilgisayarı Görüntülendi!

2024 ChinaJoy fuarında markalar yeni ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ederken (Örneğin: Lenovo Xiaoxin 12.5) Huawei'nin henüz lansmanı gerçekleştirilmemiş ilk oyuncu dizüstü bilgisayarı ortaya çıktı. Dizüstü bilgisayarın hem kasasında hem de ambalajında ​​bir "GT" logosu bulunuyor.

Huawei MateBook GT Özellikleri Nasıl Olacak?

Huawei'nin tarihine baktığımızda "GT" ekine sahip olan ürünler yüksek performanslı / üst segment çözümler oldu. Tam bu noktadan yola çıkarak cihazın Huawei'nin uzun süredir beklenen yüksek performaslı dizüstü bilgisayarı olduğu kanısına varıyoruz.

Dizüstü bilgisayarın kapağında ışıklı bir Huawei logosu ve arka taraftaki havalandırma delikleri ilk dikkat çeken detay oluyor. Havalandırma delikleri bile tek başına bu bilgisayarın oyuncular için geliştirildiğini doğruluyor.

Teknik özellikler bilinmezliğini koruyor olsa da, Intel Core Ultra işlemci ve 140W şarj desteği olacağı dile getiriliyor. Huawei'nin dizüstü bilgisayar portföyünde şu anda MateBook X serisi, çok yönlü MateBook serisi, bütçe dostu MateBook D serisi ve iş odaklı MateBook E serisi bulunuyor.

MateBook GT'nin ne zaman tanıtılacağı henüz bilinmezken planlanan sonbahar etkinliğinde resmiyet kazanma ihtimali oldukça yüksek.