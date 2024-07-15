Huawei'den Üçe Katlanabilen Telefon Geliyor! İşte Tarih

Katlanabilir telefonlar konusunda sektörün önemli oyuncularından birisi olan Huawei bir ilke daha imza atmaya hazırlanıyor. Weibo'da paylaşılan son bilgilere göre Huawei dünyanın ilk üçe katlanabilen telefonunu yakında piyasaya sürerek katlanabilir telefon pazarına bir kez daha meydan okuyacak.

Huawei Katlanabilir Telefon Konusunda Sınırları Zorluyor

Şu anda fiyatlar ulaşılabilir seviyelerde olsa da katlanabilir telefonlar ilk çıktığında fiyatları oldukça yüksekti. Üçe katlanabilen bu telefonunda sınırlı sayıda üretileceği için yüksek bir fiyatla piyasaya çıkacağı düşünülüyor.

Tahmin edebileceğiniz üzere bu telefonun hedefi erkenden pazar hakimiyeti sağlamak değil, Huawei'nin neler yapabileceklerini kanıtlamak için "güç gösterisi" yapmak. Bu nedenle, iki ay içerisinde tanıtılacağı iddia edilen bu telefonun geleceği şu anda belirsiz fakat bazı kaynaklar üçe katlanmanın özellikle katlanabilir tabletler için önemli bir adım olacağını dile getiriyor.

Telefonun teknik özellikleri hakkında bilgiye sahip değiliz fakat bu ayın başlarında ortaya çıkan bir raporda ekran boyutunun yaklaşık 10 inç olduğu belirtiliyordu. Tabii en dikkat çekici detaylardan birisi, üç ayrı ekran bölümü oluşturan benzersiz çift menteşe sistemi olacak.