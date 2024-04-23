Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı!
Huawei'nin yeni amiral gemisi Pura 70 Ultra iç donanımını görüntülemek için parçalarına ayrıldı. İşte cihazın devasa kamerası ve diğer parçaları!
Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemilerine ev sahipliği yapan Pura 70 serisini tanıtan Huawei'nin kullanıcılara sunduğu en gelişmiş model Huawei Pura 70 Ultra oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda kameraya odaklanan Huawei bu yeni amiral gemisine değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik, geri çekilebilir bir ana kamera yerleştirdi.
Huawei Pura 70 Ultra Parçalarına Ayrıldı
Bu devasa kameranın nasıl göründüğünü gözler önüne sermek için Huawei Pura 70 Ultra'yı parçalarına ayırdılar. Bu telefonun içini açmak için geleneksel şekilde arka kapağı ısıtmak gerekiyor. Görünüşe göre Huawei diğer markalara kıyasla daha fazla yapıştırıcı kullanmış.
Arka kapağı çıkarır çıkarmaz ilk dikkat çeken geri çekilebilir yapıdaki kamera oluyor. Pura 70 Ultra'da kullanılan hoparlörler Mate 60 Pro'dakiler ile aynı, titreşim motoru ise biraz daha küçük.
Huawei Cihazlarda Google Hizmetlerini Çalıştıran GBox Nasıl Kullanılır?
Huawei marka akıllı telefon ve tabletlerde Google hizmetlerinin sorunsuz bir şekilde çalışmasını sağlayan GBox isimli bir yazılım bulunuyor. Bu yazılım sayesinde kullanım deneyimi olumsuz etkilenmeden YouTube, Gmail ve diğer uygulamalara kolayca erişilebiliyor.
2500 nit parlaklığa ulaşabilen 6.8 inç büyüklüğündeki OLED ekran, BOE tarafından üretiliyor ve serin kalabilmesi için arkası tamamen bakır metal bir plaka ile kaplanmış durumda.
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