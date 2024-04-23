Huawei'nin Yeni Amiral Gemisi Parçalarına Ayrıldı!

Geçtiğimiz hafta yeni amiral gemilerine ev sahipliği yapan Pura 70 serisini tanıtan Huawei'nin kullanıcılara sunduğu en gelişmiş model Huawei Pura 70 Ultra oldu. Her yıl olduğu gibi bu yılda kameraya odaklanan Huawei bu yeni amiral gemisine değişken diyafram açıklığına sahip 1 inçlik, geri çekilebilir bir ana kamera yerleştirdi.

Huawei Pura 70 Ultra Parçalarına Ayrıldı

Bu devasa kameranın nasıl göründüğünü gözler önüne sermek için Huawei Pura 70 Ultra'yı parçalarına ayırdılar. Bu telefonun içini açmak için geleneksel şekilde arka kapağı ısıtmak gerekiyor. Görünüşe göre Huawei diğer markalara kıyasla daha fazla yapıştırıcı kullanmış.

Arka kapağı çıkarır çıkarmaz ilk dikkat çeken geri çekilebilir yapıdaki kamera oluyor. Pura 70 Ultra'da kullanılan hoparlörler Mate 60 Pro'dakiler ile aynı, titreşim motoru ise biraz daha küçük.

2500 nit parlaklığa ulaşabilen 6.8 inç büyüklüğündeki OLED ekran, BOE tarafından üretiliyor ve serin kalabilmesi için arkası tamamen bakır metal bir plaka ile kaplanmış durumda.